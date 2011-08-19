عکس های ویژه مساجد بزرگ جهان اسلام به نمایش در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر،آیین رونمایی این نمایشگاه که با پشتیبانی مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی فراهم آمده است، شب گذشته با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مدیران فرهنگی برگزار شد و در آن 50اثر از نوزده عکاس حوزه میراث فرهنگی ایران و جهان به نمایش همگانی درآمد.

طبق اعلام برگزارکنندگان این نمایشگاه،نمایشگاه عکس دربارگاه دوست بهانه‌ای برای پاسداشت و بازنمایی میراث مشترک پیروان پیامبر گرامی محمد مصطفی ( ص ) است که با هنرمندی خویش گنجینه‌های ارزشمندی چون مساجد را در حکم نقطه پیوند زمین و آسمان به یادگار گذاشته‌اند.

آثار برگزیده، گویای شکوه بندگی و خاکساری هنرمندانی از گوشه گوشه گیتی برای پدیدار ساختن شاهکارهایی از معماری، کاشی کاری، مقرنس سازی و ... است که یک جا در موزه‌ای به نام مسجد گرد آمده است.

بخش بین الملل نوزدهمین نمایشگاه قرآن کریم از روز 27 ام مردادماه در طبقه دوم شبستان مصلای تهران میزبان علاقه مندان این نمایشگاه است.

عکاسان نمایشگاه "در بارگاه دوست" عبارتند از:همایون امیر یگانه،افشین بختیار،بهزاد ترکی زاده،سید اصغر خدایی،پیمان خلف بیگی،اشین دانیلی ذکریان،عباس عرب زاده،فریبرز علاقه‌بند،علیرضا فیروزی،حسین کریم زاده،سعید محمودی ازناوه،بهرام میرزا عابدینی،میثم موحد فرد،ناصر میزبانی،سیروس میلگی،مجید ناگهی،جواد نجف علیزاده،داود وکیل زاده و نزهت یعقوبی.