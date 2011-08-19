به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین امین جعفری در گردهمایی مدیران هنرستانهای استان قم با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور اظهار داشت: در طرح تحول بنیادین و برنامه پنجم توسعه به اهمیت و جایگاه هنرستانها در تربیت نیروی انسانی متعهد، ماهر، متخصص و کارآمد توجه بسیاری شده است.
وی تصریح کرد: در اداره کل آموزش و پرورش استان نیز پیگیری توسعه کمی و کیفی هنرستانها یکی از مهمترین برنامهها در سال تحصیلی 91-90 است.
امین جعفری در ادامه بیان داشت: استان قم در بخش توسعه رشته ها و آماده سازی فضا و تجهیزات در این زمینه خوشبختانه حرکات روبه رشدی داشته است.
وی یادآور شد: انتظار می رود تا پایان برنامه پنجم توسعه پوشش تحصیلی آموزش و پرورش در سطح استان در بخش فنی و حرفه ای و کاردانش به 46.4 در صد برسد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان قم تصریح کرد: برای رسیدن به این نقطه البته همچنان به نیروی انسانی و تجهیزات لازم و فضاهای آموزشی نیاز داریم که باید در این راستا نیز با رایزنیهای مناسب اقدامات شایسته صورت گیرد.
در ادامه این گردهمایی همچنین اکبر حیدری، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قم با تقدیر و تشکر از زحمات مدیران، معاونین و کادر اجرایی و هنرآموزان هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش برخی از راهکارهای توسعه کمی و کیفی هنرستانها را تشریح کرد.
در پایان این مراسم نیز مدیران هنرستانهای قم راهکارها، پیشنهادات و نیازهای خود را در مسیر توسعه کمی و کیفی هنرستان مطرح کردند.
تا پایان برنامه پنجم توسعه/
پوشش تحصیلی بخش فنی و حرفهای و کاردانش قم به 46 درصد میرسد
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان قم گفت: انتظار می رود تا پایان برنامه پنجم توسعه پوشش تحصیلی آموزش و پرورش در سطح استان در بخش فنی و حرفه ای و کاردانش به 46.4 درصد برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین امین جعفری در گردهمایی مدیران هنرستانهای استان قم با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور اظهار داشت: در طرح تحول بنیادین و برنامه پنجم توسعه به اهمیت و جایگاه هنرستانها در تربیت نیروی انسانی متعهد، ماهر، متخصص و کارآمد توجه بسیاری شده است.
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