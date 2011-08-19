به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین امین جعفری در گردهمایی مدیران هنرستانهای استان قم با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور اظهار داشت: در طرح تحول بنیادین و برنامه پنجم توسعه به اهمیت و جایگاه هنرستانها در تربیت نیروی انسانی متعهد، ماهر، متخصص و کارآمد توجه بسیاری شده است.



وی تصریح کرد: در اداره کل آموزش و پرورش استان نیز پیگیری توسعه کمی و کیفی هنرستانها یکی از مهمترین برنامه‌ها در سال تحصیلی 91-90 است.



امین جعفری در ادامه بیان داشت: استان قم در بخش توسعه رشته ها و آماده سازی فضا و تجهیزات در این زمینه خوشبختانه حرکات روبه رشدی داشته است.



وی یادآور شد: انتظار می رود تا پایان برنامه پنجم توسعه پوشش تحصیلی آموزش و پرورش در سطح استان در بخش فنی و حرفه ای و کاردانش به 46.4 در صد برسد.



مدیر کل آموزش و پرورش استان قم تصریح کرد: برای رسیدن به این نقطه البته همچنان به نیروی انسانی و تجهیزات لازم و فضاهای آموزشی نیاز داریم که باید در این راستا نیز با رایزنیهای مناسب اقدامات شایسته صورت گیرد.



در ادامه این گردهمایی همچنین اکبر حیدری، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قم با تقدیر و تشکر از زحمات مدیران، معاونین و کادر اجرایی و هنرآموزان هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش برخی از راهکارهای توسعه کمی و کیفی هنرستانها را تشریح کرد.



در پایان این مراسم نیز مدیران هنرستانهای قم راهکارها، پیشنهادات و نیازهای خود را در مسیر توسعه کمی و کیفی هنرستان‌ مطرح کردند.