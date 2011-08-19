روز قدس روز آرمانخواهی مسلمانان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه اردکان با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به کشور، افزود: فرهنگ اسلام و جهاد به اسرای ایرانی آموخته بود که حتی در دوران اسارت نیز مایوس نشوند و دست ازعبادت، علم آموزی و تلاش برندارند.

وی افزود: امروز بسیاری از آزادگان به مدد کار و تلاش در دوران اسارت حافظ قرآن و یا مترجم زبانهای خارجه هستند و این مسئله اوج تاثیرگذاری فرهنگ غنی اسلامی بر آنان را می رساند.

امام جمعه اردکان با تقدیر از شخصیت آیت الله خاتمی به عنوان بانی ساخت مصلی امام خمینی (ره) اردکان به شخصیت ممتازمرحوم آیت الله بهجتی نیز اشاره کرد و ادامه داد: ایشان اولین شاعری بود که شروع به سرایش اشعار انقلابی کرد و از این جهت جایگاه وی در تاریخ انقلاب اسلامی غیرقابل انکار است.

حسینی روز قدس امسال را مهمتر و سرنوشت سازتر از سالهای پیش عنوان کرد و بیان داشت: روز قدس امسال به واسطه بیداری کشورهای منطقه و تحولات دیگر کشورها از جمله مصر و لیبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی این روز را تجلی آرمانخواهی و ظلم ستیزی مسلمانان جهان دانست و اظهار امیدواری کرد: امسال نیز همچون سالهای پیش شاهد حضور میلیونی و باشکوه مردم آگاه و ولایت مدار ایران اسلامی و مسلمانان کشورهای جهان اسلام در راهپیمایی روز قدس باشیم.

وی لیالی پربرکت قدر را نعمتی الهی دانست و تاکید کرد: تنها بندگان خاص خداوند توفیق کسب فیض از این شبهای قدسی را خواهند داشت و در این لیالی تمام ادعیه مستجاب می شود.

معرفی مجتمع آموزش عالی و درخواست حمایت مردم و جوانان از این دانشگاه و کمک به مردم قحطی زده سومالی از دیگر سخنان امام جمعه اردکان در خطبه های این هفته نمازجمعه اردکان بود.