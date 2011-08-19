به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های این هفته نماز جمعه مشهد که در جوار حرم منور رضوی برگزار شد، با اشاره به ضربت خوردن حضرت علی (ع) افزود: مردم مسلمان باید در این ایام پر فیض و برکت برای سعادت خود و مسلمانان جهان دست به دعا بردارند و از فضایل و مناقب شبهای قدر در جهت پیشبرد امور بهره بجویند.

وی شهادت حضرت علی (ع) برای آن امام همام را اوج عزت، افتخار و کمال نهایی دانست و افزود: پیامبر گرامی اسلام (ص) از سال ها پیش از شهادت حضرت علی (ع) این مسئله را به آن حضرت یادآور می شدند و می فرمودند موهایت با خون سرت خضاب خواهد شد و بر این مسئله گریه می کردند.

وی اظهار داشت:‌ حضرت علی (ع) در جنگهای متعدد بین مسلمین و کفار زخمی شده بودند ولی پیامبر اکرم (ص) به این صورت تحت تاثیر قرار نمی گرفتند ولی هنگامی که بحث شهادت ایشان مطرح می شد از نحوه این شهادت ناراحت می شدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد:‌ پیامبر اکرم (ص) همچنین از مدتها قبل از شهادت حضرت علی (ع) نیز از انحراف بین امت اسلامی و مسائلی که پس از شهادت آن حضرت رخ خواهد داد نیز نگران بودند.

خطیب نماز جمعه مشهد در این ارتباط افزود: حضرت علی ابن ابیطالب (ع) توسط ابن ملجم مرادی به شهادت رسید در حالی که این فرد ملعون خود حافظ قران بود.

وی در ادامه با اشاره به مسائلی که در خصوص حجاب و عفاف مطرح است افزود: مسئله حجاب در ارزشهای اسلامی و انقلابی از ارزش بسیار زیادی بین مردم متدین و ولایتمدار کشورمان برخوردار است، لذا مسئولان باید در این زمینه هوشیارتر عمل کنند.

امام جمعه مشهد در پایان با اشاره به حوادثی که در کشور مسلمان و مصیبت زده سومالی رخ داده است از همگان خواست با کمک های مالی خود به یاری این مردم قحطی زده و گرسنه بشتابند.