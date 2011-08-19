به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه‌های شب‌های قدر به مدت سه شب (19،21 و23) رمضان ساعت 30 دقیقه بامداد از گروه فرهنگ و معارف شبکه تهران پخش می‌شود.

این ویژه برنامه‌ها در برگیرنده بخش‌های مختلفی مانند ارتباط تلفنی با آیات عظام و استفاده از بیانات گران‌قدر آنها درباره فضیلت و احکام شب قدر، ویژگی‌های اخلاقی حضرت علی(ع) به عنوان امام اول شیعیان (ع)، شهادت امام علی(ع)، امام زمان و شب قدر همچنین پخش گزارش از عتبات عالیات، ارتباط زنده با حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد، حرم مطهر حضرت معصومه(ع) در قم و حرم مطهر امام علی(ع) در نجف اشرف است.

مراسم شب‌های احیا نیز به‌صورت زنده، 19 رمضان از حرم مطهر امامزاده صالح(ع) تجریش با مداحی میرعمادی و سخنرانی حجةالاسلام والمسلمین رییسی،21 رمضان از مصلای امام خمینی با مداحی ابوالفضل بختیاری و سخنرانی حجة الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی،23 رمضان از مهدیه تهران با مداحی حاج رضا نبوی و سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین سیدحمید میرباقری پخش می‌شود.

تهیه کننده این برنامه سیدیوسف موسوی است واجرای آن را مجید یراق بافان به عهده دارد.

