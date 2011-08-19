به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در این دوره به صورت اینترنتی در سایت www.sports-miu.ir انجام می‌شود و مهلت ثبت نام نیز از اول تا پنجم شهریورماه خواهد بود.



ورزشکارانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند که از طلاب رسمی و شاغل به تحصیل المصطفی یا خانواده‌های ایشان بوده و بیشتر از هجده سال داشته باشند.



گفتنی است همه ورزشکاران باید در سایت مذکور ثبت نام اولیه کنند و پس از آن، با نام کاربری و رمز ورود شخصی خود، در دوره مذکور ثبت نام نمایند.



در پایان این دوره، به شرکت‌کنندگان در دوره، مدرک رسمی از فدراسیون تیر و کمان جمهوری اسلامی ایران اعطا خواهد شد.