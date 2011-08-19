به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در این دوره به صورت اینترنتی در سایت www.sports-miu.ir انجام میشود و مهلت ثبت نام نیز از اول تا پنجم شهریورماه خواهد بود.
ورزشکارانی میتوانند در این دوره شرکت نمایند که از طلاب رسمی و شاغل به تحصیل المصطفی یا خانوادههای ایشان بوده و بیشتر از هجده سال داشته باشند.
گفتنی است همه ورزشکاران باید در سایت مذکور ثبت نام اولیه کنند و پس از آن، با نام کاربری و رمز ورود شخصی خود، در دوره مذکور ثبت نام نمایند.
در پایان این دوره، به شرکتکنندگان در دوره، مدرک رسمی از فدراسیون تیر و کمان جمهوری اسلامی ایران اعطا خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: معاونت امور خانواده مرکز امور طلاب و خانوادههای جامعه المصطفی دوره داوری درجه سه تیر و کمان را ویژه آقایان، برگزار میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در این دوره به صورت اینترنتی در سایت www.sports-miu.ir انجام میشود و مهلت ثبت نام نیز از اول تا پنجم شهریورماه خواهد بود.
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