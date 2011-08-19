به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به این که سیستم مخابراتی IP BASE در بلوکهای اول، دوم و سوم ساختمان مرکزی راه اندازی شده از 25 مردادماه جاری تمامی خطوط تلفن مستقیم زیرمجموعه معاونتها و قسمتهای مستقر در بلوکهای مذکور قطع و برقراری ارتباط تلفنی با بخشهای مذکور از طریق سیستم مخابراتی مبنتی بر IP امکان پذیر است.

نحوه عملکرد سیستم مخابراتی IP BASE از طریق اپراتور گویا و شماره گیری خط 47911 بوده که به شرح زیر است:

از طریق اپراتور گویا

با توجه به راه اندازی شماره های 44845133 الی 44845149 (17خط) در ساختمان مرکزی امکان برقراری ارتباط با بخشهای مربوطه از طریق اپراتور گویا امکان پذیر است.

از طریق شماره گیری خط 47911

افرادی که خارج از واحد قصد تماس با یکی از بخشهای مستقر در ساختمان مرکزی را دارند ولی شماره تماس داخلی بخش مورد نظر را نمی دانند می توانند با شماره گیری خط 47911 به اپراتور گویا وصل شده و با توجه به راهنمایی اپراتور با بخش مورد نظر ارتباط برقرار کنند.

از طریق شماره گیری 4791 و شماره داخلی قسمت مربوطه

با توجه به اختصاص شماره های داخلی 4 رقمی به بخشهای مستقر در ساختمان مرکزی، دانشکده های تابعه و تماس گیرندگان خارج از واحد در صورت آگاهی از شماره داخلی مورد نظر می توانند پس از شماره گیری رقم 4791 شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری کرده و با 8 رقم (چهار رقم پیش شماره و چهار رقم شماره داخلی) به طور مستقیم و بدون دخالت اپراتور به بخش مربوطه متصل شوند.

بخش های مستقر در ساختمان های مرکزی واحد علوم و تحقیقات تهران می توانند از طریق داخلی های اعلام شده با یکدیگر تماس تلفنی برقرار کنند و نیازی به گرفتن پیش شماره 4791 نیست.