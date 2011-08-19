به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر ابهر افزود: روز قدس یادگار ارزشمند امام راحل است و باید این سنت حسنه‌ای که امام ایجاد کردند و آن را وارد ایام الله کردند را زنده نگه داریم.



وی همچنین به سالروز شهادت حضرت علی (ع) اشاره کرد و افزود: حضرت علی (ع) بعد از پیامبر اکرم (ص) نفر دوم عالم امکان است، هیچ پیغمبری طبق روایات به عظمت حضرت علی (ع) نمی‌رسد، ایشان تمام ویژگی‌ای و خصوصیات پیامبر اکرم (ص) را دارد به‌غیر از نبوت و در ملک و ملکوت نام حضرت علی (ع) در کنار اسم رسول مکرم اسلام (ص) است.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به فرارسیدن شب‌های پرفضیلت قدر، یادآور شد: باید مواضب باشیم که این ایام را مفت از دست ندهیم و در راستای کسب فیض از این شب های عزیز تلاش کنیم