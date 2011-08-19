به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری بی.بی.سی با مخابره این خبر اعلام کرد : شمار کشته های انفجارهای صبح امروز در پایتخت افغاستان به 10 نفر و شمار زخمی های نیز به بیش از 11 نفر رسیده است.

بر اساس اعلام پلیس افغانستان امکان افزایش شمار کشته های انفجارهای امروز وجود دارد.

در همین رابطه شبکه بی.بی.سی و چند خبرگزارش دیگر هدف از حملات صبح امروز طالبان را ساختمان مرکز فرهنگی انگلیس در کابل ( شوری انگلیس ) اعلام کردند و این در حالی است که در خبرهای قبلی برخی کنسولگری انگلیس در کابل را هدف حملات امروز صبح طالبان اعلام کرده بودند.