به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین معتمدی فر ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه شهر میناب بیان داشت: مسئولان و مدیران اجرایی وظیفه دارند تا خدمات و اقدامات صورت گرفته توسط دولت را به مردم معرفی کنند.

خطیب نماز جمعه میناب با اشاره به هفته دولت و پروژه های افتتاحی در شهرستان میناب، افزود: مردم ما مردمی خوب و فهیم هستند و دولت باید در حد توان با افتتاح پروژه های مورد نیاز مشکلات و کمبودهای مردم این منطقه را رفع کند.

وی اظهارداشت: افتتاح و کلنگ زنی چند باره یک پروژه در شهرستان میناب موجب دلسردی مردم می شود و باید متناسب با امکانات موجود و با کیفیت مطلوب پروژه ها و طرحهای مورد نیاز مردم را به بهره برداری رساند.

وی در ادامه با اشاره به حرکت برخی از گروه ها با نزدیکی به هفته دولت در شهرستان میناب، عنوان کرد: همه افراد و گروه ها در نزد من محترم هستند اما اگر هدفشان تضعیف نظام و ضربه وارد کردن به مردم باشد جواب دندان شکنی نصیبشان خواهد شد.

امام جمعه میناب بیان داشت: شهرک المهدی میناب از سال 73 راه اندازی شده اما با وجود اسکان 800 خانوار تا کنون جاده ارتباطی مناسب و خدمات حمل و نقل عمومی ندارد، حتی کوچه ها و معابر اصلی آن آسفالت نیست، مسئولان ارشد شهرستان و شهرداری نسبت به حل مشکل این خانوارها هر چه سریعتر اقدام نمایند.