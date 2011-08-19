به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در خطبه های این هفته نمازجمعه ورامین، پس از توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با تأکید بر اهمیت ذکر و یاد خدا افزود: اگر انسان خدا را فراموش کند، خود را فراموش کرده است و گمان می کند مانند حیوان است که باید مدتی بخورد و بیاشامد و شهوت رانی کند و عاقبت هیچ و پوچ گردد؛ خیر اینگونه نیست، حتی حیوانات هم بر اساس برخی روایات حشر خواهند داشت.

ایشان سپس با اشاره به لیالی قدر بیان داشت: در شب قدر تکلیف یک سال انسان رقم می خورد، در این شب ابواب الهی به سوی بندگان باز است، سعی کنید در این شب معظم با خواندن ادعیه و استغفار و طلب رحمت و مغفرت به خداوند نزدیک تر شوید.

ضربت شمشیر بر سر مبارک حضرت علی(ع) ضربتی مهلک بر اسلام ناب محمدی(ص) بود

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در ادامه ضربت شمشیر بر سر مبارک حضرت علی(ع) را به ضربتی مهلک بر اسلام ناب محمدی(ص) تشبیه کرده و افزود: این بزرگوار در طول عمر پر برکت خود بیشترین خدمت را به اسلام کردند لکن جز پروردگار و رسول معظم و اولیاء الهی قدر آن حضرت را نشناختند تا جایی که تا مدتها قبر مقدس امیرالمومنین(ع) مخفی بود.

ایشان اولین وصیت امر را تقوای الهی خوانده و ادامه داد: در طلب دنیا نباشید، حضرت در شدت درد و ناراحتی به تقوا سفارش می نمایند، اگر تقوا در انسان ریشه بدواند آثار و برکاتش در زندگی دیده می شود، تمام جنایات بشر محصول بی تقوایی است؛ این بی تقوایی است که موجب تفرقه می شود، تقوا اتحاد می آورد.

بین مسلمین تفرقه وجود دارد و این جای تأسف دارد

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین افزود: دنیای شرک و نفاق دست در دست هم بوده و علیه مسلمین اتحاد دارند، لکن بین مسلمین تفرقه وجود دارد و این جای تأسف دارد.

ایشان سپس با اشاره به اهمیت وحدت تصریح کرد: اختلاف نظر همیشه هست اما می توان نشست و با تبادل نظر احسن نظرات را انتخاب کرد.

با سابقه ترین امام جمعه کشور در ادامه با انتقاد نسبت به توهین به رنگ چادر در برخی جراید، تأکید کرد: بعضی از کارها انسان را متحیر می کند، این همه مشکلات در کشور وجود دارد حال برخی از افراد به رنگ چادر شبهه وارد می آورند، این شبهه افکنی خیانت است، آب در آسیاب دشمن نریزید، بغض و عداوت دنیای استکبار نسبت به اسلام و ایران از قدیم بوده است، به دشمن کمک نکنید.