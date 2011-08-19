به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره به مشکلات پیش آمده در بحرین، عراق و لیبی افزود: این کشورها طی روزهای اخیر به دلیل بمب گذاری و شهادت عده زیادی از مردم ناامن شده اند اما این ناامنی ها از دسایس و توطئه های امریکا و اسرائیل است.

وی یادآور شد: آمریکا و اسرائیل می خواهند حضور خود را برای منطقه به معنای امنیت جلوه دهند و بگویند اگر آنها در منطقه نباشند امنیت نیز وجود نخواهد داشت.

ناصری همچنین با اشاره به مشکلات مردم سومالی و قحطی و خشکسالی در این کشور بیان داشت: مردم این کشور مسلمان هستند و به سفارش مقام معظم رهبری کمک به آنها ضروری است.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن روز قدس عنوان کرد: همگان وظیفه داریم توجه ویژه ای به روز قدس و شرکت در راهپیمایی این روز عظیم که یادگار امام (ره) است داشته باشیم.

وی ادامه داد: روز قدس امسال از حساسیت ویژه ای برخوردار است و حمایت صادقانه از مردم فلسطین و سایر مسلمانان جهان در مقابل اسرائیلیها و صهیونیستها ضروری است.

ناصری با اشاره به فرا رسیدن شبهای قدر اظهار داشت: این شبها ایام به شهادت رسیدن بهترین بنده خداست.

وی با اشاره به شخصیت والای حضرت علی (ع) از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) بیان داشت: پیامبر اکرم (ص) هنگامی که از حضرت علی (ع) صحبت می کرد، بی وضو درباره ایشان سخن نمی گفتند.