به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه همدان افزود: نرخ بیکاری استان همدان در سال 88 معادل 18 درصد بود که این رقم در سال 89 به 13 و 9 دهم درصد رسید.

پیریایی تاکید کرد: کاهش چهار درصدی نرخ بیکاری در همدان به معنای کاهش محسوس و قابل رویت و یا اشتغال پایدار نیست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیکاری در همدان محسوس است، گفت: باید تلاشها برای کاهش نرخ بیکاری بیشتر شود.

استاندار همدان تاکید کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سه ماهه نخست سال جاری در استان همدان به 10 و شش دهم درصد کاهش یافته است.

پیریایی ادامه داد: بر این اساس استان همدان در میزان کاهش بیکاری رتبه سوم را در بین استانهای کشور به دست آورده است.

وی با اشاره به کسب رتبه چهارم استان همدان در زمینه جذب سرمایه‌گذار، اظهار داشت: توان و قوت مردم و مسئولان استان همدان در همه زمینه بسیار بالاست و باید از پتانسیلها به نحو مطلوب استفاده کرد.

استاندار همدان به انسجام و همبستگی بین بخشها و مسئولان این استان اشاره کرد و گفت: با فضای حاکم بر مدیریت استان همدان، تا پایان برنامه پنجم به اهداف ترسیم شده خواهیم رسید.

وی با تاکید بر اینکه باید توان استان برای خدمت به مردم به کار گرفته شود، گفت: شرایط لازم برای تحقق این امر در استان همدان مهیاست.

پیریایی همدان را استانی غنی و فرهنگی خواند و اظهار داشت: برگزاری کنگره هشت هزار شهید استان همدان در سال گذشته نگین برنامه های فرهنگی بود.

استاندار همدان به ضرورت توجه بر گفتمان اسلامی در جامعه تاکید کرد و گفت: تمامی مسئولان و مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی در این خصوص مسئولند و باید بر پیمانی که با امام راحل و مقام معظم رهبری داشته اند پایبند باشند.

پیریایی تاکید کرد: امسال فرصت مناسبی برای مجموعه مدیران استان همدان است تا تلاش خود را برای تحقق سال جهاد اقتصادی بکار گیرند.

وی از موفقیت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در همدان خبر داد و گفت: صرفه جویی 14 درصدی در مصرف برق، 15 درصدی مصرف گاز و 10 درصدی مصرف بنزین و گازوئیل از نتایج این طرح در استان همدان بوده است.

وی افزود: استان در امر صرفه‌جویی پس از هدفمندی یارانه‌ها، بسیار پیشتاز بوده زیرا در این خصوص در زمینه صرفه‌جویی در آرد روزانه 22 هزار تن صرفه جویی ثبت شده است.