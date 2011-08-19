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۲۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

آمادگی کارگران آجرپز استان تهران برای حضور در راهپیمایی روز قدس

آمادگی کارگران آجرپز استان تهران برای حضور در راهپیمایی روز قدس

ورامین - خبرگزاری مهر: کانون انجمنهای صنفی کارگران کارخانجات آجر استان تهران طی بیانیه ای اعلام کرد: کارگران این صنف همراه با اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز قدس شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کانون انجمن های صنفی کارگران کارخانجات آجر استان تهران طی همین بیانیه، مردم شهید پرور ایران اسلامی را نیز به شرکت پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس فراخوانده است.

در این بیانیه آمده است: این کانون ضمن محکوم کردن اعمال جنایتکارانه دولت انگلیس در خصوص سرکوب معترضین و اعلام حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس، اعلام می کند که کلیه کارگران به ویژه کارگران کارخانجات تولید آجر در مناطق قرچک، خاتون آباد، محمود آباد، شمس آباد، یافت آباد، اسماعیل آباد و ورامین همراه با سایر اقشار مردم شریف ایران در این راهپیمایی عظیم شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 1387443

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