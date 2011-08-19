آمادگی کارگران آجرپز استان تهران برای حضور در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، کانون انجمن های صنفی کارگران کارخانجات آجر استان تهران طی همین بیانیه، مردم شهید پرور ایران اسلامی را نیز به شرکت پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس فراخوانده است.

در این بیانیه آمده است: این کانون ضمن محکوم کردن اعمال جنایتکارانه دولت انگلیس در خصوص سرکوب معترضین و اعلام حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس، اعلام می کند که کلیه کارگران به ویژه کارگران کارخانجات تولید آجر در مناطق قرچک، خاتون آباد، محمود آباد، شمس آباد، یافت آباد، اسماعیل آباد و ورامین همراه با سایر اقشار مردم شریف ایران در این راهپیمایی عظیم شرکت خواهند کرد.