وضعیت پذیرش تک جنسیتی در 9 دانشگاه/ اسامی رشته های تک جنسیتی

به گزارش خبرنگار مهر، با مقایسه دفترچه های انتخاب رشته کنکورهای سراسری 89 و 90، دانشگاههای مجری پذیرش دانشجو در برخی رشته ها سال گذشته هر دو جنس مرد و زن را می پذیرفتند اما امسال تصمیم گرفتندپذیرش دانشجوی زن یا مرد را در برخی رشته ها به فراخور شرایط تغییر دهند.
|ردیف
|نام دانشگاه
|نام رشته ها
|وضعیت پذیرش مرد در سال90
|وضعیت پذیرش زن در سال90
|وضعیت پذیرش مرد در سال89
|وضعیت پذیرش زن در سال89
|1
|ارومیه
|
مهندسی معدن
|پذیرش
|عدم پذیرش
|پذیرش
|پذیرش
|2
|اصفهان
|
مهندسی عمران
کتابداری و اطلاع رسانی
|
پذیرش
عدم پذیرش
|
پذیرش
پذیرش
|
عدم پذیرش
پذیرش
|
عدم پذیرش
پذیرش
|3
|امام خمینی قزوین
|
آمار و کاربردها
|عدم پذیرش
|پذیرش
|پذیرش
|پذیرش
|4
|تربیت معلم تهران
|شیمی کاربردی
|عدم پذیرش
|پذیرش
|پذیرش
|پذیرش
|5
|خلیج فارس
|
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار در دانشکده جم
|
پذیرش
|
عدم پذیرش
|
پذیرش
|
پذیرش
|6
|شهیدباهنر کرمان
|کاردانی معماری
|پذیرش
|عدم پذیرش
|پذیرش
|پذیرش
|7
|قم
|آمار و کاربردها
|پذیرش
|پذیرش
|پذیرش
|
عدم پذیرش
|8
|گرگان
|
مهندسی شیمی
مهندسی معماری
کاردانی- علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
|
پذیرش
عدم پذیرش
عدم پذیرش
|
عدم پذیرش
پذیرش
پذیرش
|
پذیرش
پذیرش
پذیرش
|
پذیرش
پذیرش
پذیرش
|9
|محقق اردبیلی
|
مهندسی شیمی
شیمی کاربردی
|
عدم پذیرش
عدم پذیرش
|
پذیرش
پذیرش
|
پذیرش
پذیرش
|
پذیرش
پذیرش
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