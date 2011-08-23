وضعیت پذیرش تک جنسیتی در 9 دانشگاه/ اسامی رشته های تک جنسیتی

به گزارش خبرنگار مهر، با مقایسه دفترچه های انتخاب رشته کنکورهای سراسری 89 و 90، دانشگاههای مجری پذیرش دانشجو در برخی رشته ها سال گذشته هر دو جنس مرد و زن را می پذیرفتند اما امسال تصمیم گرفتندپذیرش دانشجوی زن یا مرد را در برخی رشته ها به فراخور شرایط تغییر دهند.

اعمال این تغییرات در دانشگاههای شهرستانها به مراتب نسبت به دانشگاههای تهران بیشتر است.

جدول زیر برخی رشته ها را در 9 دانشگاه کشور نشان می دهد که امسال پذیرش خود را در مقایسه با سال قبل بر اساس جنسیت به طور کامل تغییر داده اند.

مقایسه پذیرش دانشجو به تفکیک جنسیتی در کنکورهای 89 و 90

ردیف نام دانشگاه نام رشته ها وضعیت پذیرش مرد در سال90 وضعیت پذیرش زن در سال90 وضعیت پذیرش مرد در سال89 وضعیت پذیرش زن در سال89 1 ارومیه مهندسی معدن پذیرش عدم پذیرش پذیرش پذیرش 2 اصفهان مهندسی عمران کتابداری و اطلاع رسانی پذیرش عدم پذیرش پذیرش پذیرش عدم پذیرش پذیرش عدم پذیرش پذیرش 3 امام خمینی قزوین آمار و کاربردها عدم پذیرش پذیرش پذیرش پذیرش 4 تربیت معلم تهران شیمی کاربردی عدم پذیرش پذیرش پذیرش پذیرش 5 خلیج فارس مهندسی کامپیوتر-نرم افزار در دانشکده جم پذیرش عدم پذیرش پذیرش پذیرش 6 شهیدباهنر کرمان کاردانی معماری پذیرش عدم پذیرش پذیرش پذیرش 7 قم آمار و کاربردها پذیرش پذیرش پذیرش عدم پذیرش 8 گرگان مهندسی شیمی مهندسی معماری کاردانی- علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر پذیرش عدم پذیرش عدم پذیرش عدم پذیرش پذیرش پذیرش پذیرش پذیرش پذیرش پذیرش پذیرش پذیرش 9 محقق اردبیلی مهندسی شیمی شیمی کاربردی عدم پذیرش عدم پذیرش پذیرش پذیرش پذیرش پذیرش پذیرش پذیرش

در این میان ذکر چند نکته درخصوص برخی رشته ها ضروری به نظر می رسد.

پذیرش دانشجو در رشته مهندسی کشاورزی با گرایش مکانیک ماشینهای کشاورزی سال قبل در دو جنس انجام می شد اما دانشگاههای مجری امسال فقط دانشجوی مرد را در این رشته پذیرش می کنند. این موضوع برای رشته مهندسی معدن با دو گرایش استخراج معدن و اکتشاف معدن نیز در اغلب دانشگاهها صدق می کند و دانشگاه تهران در لیست رشته های خود به نظر می رسد تنها این یک رشته را در سال جاری تک جنسیتی کرده است.

این رشته سال گذشته هر دو جنس را در دانشگاه تهران پذیرش می کرد.

همچنین با مقایسه دو دفترچه کنکور سراسری سالهای 89 و 90 می توان مشاهده کرد برخی رشته ها که در سال جاری برای نخستین بار راه اندازی شده اند تنها در جنس زن یا مرد پذیرش انجام می دهند. مانند رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه قم که تنها دانشجوی دختر را در سال تحصیلی جاری پذیرش می کند.

پذیرش دانشجو در هر دو جنس برای برخی رشته های دانشگاهی بدین صورت است که به عنوان مثال رشته مهندسی معماری دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز در نیمسال نخست تنها دانشجوی مرد و در نیمسال دوم نیز تنها دانشجوی زن می پذیرد.

پذیرش دانشجو در دانشگاههای برتر کشور آنطور که به نظر می رسد تغییری نکرده است و این تغییر را بیشتر می توان در دانشگاههای شهرستانی مشاهده کرد.