به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه ویژه ای برای توسعه باشگاهها و همچنین فوتبال ملی کشورهای قاره دارد، سازمان لیگ ایران در راستای این اهداف از 4 سال قبل اقدام به انتشار نشریه مدیریت فوتبال کرده تا مدیران، تصمیم گیران و دست اندرکاران فوتبال کشور در جریان آخرین اقدامات و تصمیمات مدیریتی در باشگاههای پیشرفته جهان از جمله باشگاههای مطرح آسیایی و فدراسیونهای ملی کشورهای صاحب فوتبال قراربگیرند.

شماره پانزدهم مجله چشم‌انداز فوتبال که در تابستان 1390 منتشر شده طبق روال سال‌های گذشته به بررسی آماری لیگ دهم فوتبال ایران اختصاص دارد. این نشریه همانند شماره‌های قبل در تیراز 2000 نسخه چاپ شده و در تعدادهای مشخص در اختیار تمامی باشگاههای دسته های مختلف، باشگاههای فوتسال، هیاتهای فوتبال استانها،ادارات کل تربیت بدنی،مدیران سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ،مدیران و کارمندان فدراسیون فوتبال ،اعضای مجمع فدراسیون فوتبال ،هیات دولت،شهرداریها،شوراهای شهر،کمیته تربیت بدنی مجلس،مجمع تشخیص مصلحت نظام،صدا و سیما،مطبوعات،مجموعه های ورزشی،... و به طور کلی همه افراد و نهاد هایی که با فوتبال در ارتباط هستند قرار گرفته است.

