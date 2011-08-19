خبرنگاران پیشکسوت بابل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ وا رشاداسلامی بابل بعد از ظهر جمعه در مراسم تجلیل از خبرنگاران پیشکسوت گفت: خبرنگاران قشر فعال و تاثیرگذار جامعه بوده که در تمام عرصه‌ها در صحنه حضور فعال دارند.

سید ابراهیم حسینی افزود: خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و مسئولان بوده که از سویی با بیان مشکلات مردم به مسئولان در حل آن کوشا هستند و از سویی با انعکاس مجموعه خدمات دستگاه‌های اجرایی به پیشرفت جامعه کمک می‌کنند.

رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی بابل افزود: جایگاه خبر و خبرنگاران در جامعه به اقتضای حوزه وسیع فعالیت و مخاطبان عمومی آن بسیار ممتازو برجسته است.

وی تصریح کرد: خبرنگاران باید واقعیت علمی و ملموسی را در جامعه ایجاد کرده و نباید به سمتی بروند که فرایند کاذبی را در جامعه ایجاد بلکه باید واقعیتهای امروز را بشناسند و توانمندی را در جامعه ایجاد کنند.

حسینی افزود: خبرنگاران منادیان گفتمان عدالت‌خواهی در جامعه بوده و خبرنگاران در هر رسانه‌ای که باشند باید مروج عدالت‌خواهی و انقلاب اسلامی باشند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل بیان داشت: رسانه‌ها باید نگاه جدیدی نسبت به کشور داشته باشند و به هر دو جنبه مثبت و منفی امور توجه کرده و با اطلاع رسانی درست و شفاف برای داشتن جامعه‌ای پویا و بالنده تلاش کنند.

در پایان این مراسم با اهداء لوح تقدیر وهدایای ارزنده از خبرنگاران پیشکسوت شهرستان بابل تجلیل شد.