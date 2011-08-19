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۲۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

خبرنگاران پیشکسوت بابل تجلیل شدند

خبرنگاران پیشکسوت بابل تجلیل شدند

بابل - خبرگزاری مهر: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل در اقدامی جدید از خبرنگاران پیشکسوت شهرستان تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ وا رشاداسلامی بابل بعد از ظهر جمعه در مراسم تجلیل از خبرنگاران پیشکسوت گفت: خبرنگاران قشر فعال و تاثیرگذار جامعه بوده که در تمام عرصه‌ها در صحنه حضور فعال دارند.

سید ابراهیم حسینی افزود: خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و مسئولان بوده که از سویی با بیان مشکلات مردم به مسئولان در حل آن کوشا هستند و از سویی با انعکاس مجموعه خدمات دستگاه‌های اجرایی به پیشرفت جامعه کمک می‌کنند.

رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی بابل افزود: جایگاه خبر و خبرنگاران در جامعه به اقتضای حوزه وسیع فعالیت و مخاطبان عمومی آن بسیار ممتازو برجسته است.

وی  تصریح کرد: خبرنگاران باید واقعیت علمی و ملموسی را در جامعه ایجاد کرده و نباید به سمتی بروند که فرایند کاذبی را در جامعه ایجاد بلکه باید واقعیتهای امروز را بشناسند و توانمندی را در جامعه ایجاد کنند.

حسینی افزود: خبرنگاران منادیان گفتمان عدالت‌خواهی در جامعه بوده و خبرنگاران در هر رسانه‌ای که باشند باید مروج عدالت‌خواهی و انقلاب اسلامی باشند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل  بیان داشت: رسانه‌ها باید نگاه جدیدی نسبت به کشور داشته باشند و به هر دو جنبه مثبت و منفی امور توجه کرده و با اطلاع رسانی درست و شفاف برای داشتن جامعه‌ای پویا و بالنده تلاش کنند.

در پایان این مراسم با اهداء لوح تقدیر وهدایای ارزنده از خبرنگاران پیشکسوت شهرستان بابل تجلیل شد.

کد مطلب 1387448

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