خبرنگاران پیشکسوت بابل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ وا رشاداسلامی بابل بعد از ظهر جمعه در مراسم تجلیل از خبرنگاران پیشکسوت گفت: خبرنگاران قشر فعال و تاثیرگذار جامعه بوده که در تمام عرصهها در صحنه حضور فعال دارند.
سید ابراهیم حسینی افزود: خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و مسئولان بوده که از سویی با بیان مشکلات مردم به مسئولان در حل آن کوشا هستند و از سویی با انعکاس مجموعه خدمات دستگاههای اجرایی به پیشرفت جامعه کمک میکنند.
رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی بابل افزود: جایگاه خبر و خبرنگاران در جامعه به اقتضای حوزه وسیع فعالیت و مخاطبان عمومی آن بسیار ممتازو برجسته است.
وی تصریح کرد: خبرنگاران باید واقعیت علمی و ملموسی را در جامعه ایجاد کرده و نباید به سمتی بروند که فرایند کاذبی را در جامعه ایجاد بلکه باید واقعیتهای امروز را بشناسند و توانمندی را در جامعه ایجاد کنند.
حسینی افزود: خبرنگاران منادیان گفتمان عدالتخواهی در جامعه بوده و خبرنگاران در هر رسانهای که باشند باید مروج عدالتخواهی و انقلاب اسلامی باشند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل بیان داشت: رسانهها باید نگاه جدیدی نسبت به کشور داشته باشند و به هر دو جنبه مثبت و منفی امور توجه کرده و با اطلاع رسانی درست و شفاف برای داشتن جامعهای پویا و بالنده تلاش کنند.
در پایان این مراسم با اهداء لوح تقدیر وهدایای ارزنده از خبرنگاران پیشکسوت شهرستان بابل تجلیل شد.
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