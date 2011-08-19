جهاد اقتصادی عرصه کمک به محرومان مسلمان شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‏الاسلام محمد علاءالدینی در خطبه‏ های نماز جمعه این هفته که با حضور پرشور مردم دماوند برگزار شد، بر لزوم کمک به مردم قحطی ‏زده سومالی نیز تأکید کرد.

وی اظهار داشت: با کمال تأسف، امروز به خاطر سیاستهای غلط آمریکا در سومالی، ضعف دولت مرکزی و از بین رفتن امنیت در داخل سومالی و خارج از آن که نمونه‏اش ترویج دزدی دریایی است که توسط آشوبگران سومالی دامن زده می‏شود، مردم سومالی با فاجعه انسانی مواجه هستند.

امام جمعه دماوند ادامه داد: این وظیفه همه مسلمان است که با تشبه به امام علی (ع) از فرصت جهاد اقتصادی برای کمک به مسلمین محروم بیشترین استفاده را ببرند.

حجت‏الاسلام علاءالدینی افزود: اینجاست که رهبر معظم انقلاب نیز مصرف رد مظالم را برای کمک به مردم محروم سومالی مجاز شمرده‏اند.

وی تصریح کرد: پس باید بکوشیم تا جهاد اقتصادی به عرصه کمک به محرومان مسلمان تبدیل شود و از این طریق از تلف شدن حدود 13 میلیون نفر در شاخ آفریقا پیشگیری کنیم.

امام جمعه دماوند همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته دولت تأکید کرد: این هفته را گرامی می‏داریم و امیدواریم که همه دولتمردان بتوانند در راه خدمت بی ‏منت، ثابت ‏قدم باشند و پرتلاش راه خدمت به محرومان را که بزرگترین راه مبارزه با آمریکاست، ادامه دهند.

شب قدر به عنوان قلب ماه مبارک رمضان نام گرفته است

وی همچنین به منزلت شب قدر اشاره کرد و افزود: این شب به عنوان قلب ماه مبارک رمضان نام گرفته است.

حجت‏الاسلام علاءالدینی اضافه کرد: در روایات آمده که ماه مبارک رمضان در 12 ماه سال، بالاترین ماه و تنها ماهی است که در قرآن از آن نام برده شده است.

امام جمعه دماوند ادامه داد: همچنین در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده که اگر شب قدر برداشته می‏شد قرآن هم برداشته شده بود که این روایت اهمیت شب قدر را نشان می‏دهد.

وی گفت: در روایات بر اهمیت دهه آخر ماه مبارک رمضان تاکید زیادی شده به طوری که پیامبر (ص) 10 شب آخر این ماه گرانقدر را زنده نگه می‏داشت.

وی تصریح کرد: همچنین این طور نقل شده که اهمیت شب 23 ماه مبارک رمضان از شب 21 این ماه بیشتر و اهمیت شب 21 از شب 19 ماه مبارک رمضان بیشتر است.

امام جمعه دماوند با بیان اینکه ارتباط جالبی بین این سه شب وجود دارد، یادآور شد: امام صادق (ع) می‏فرمایند که بین لیالی قدر، شب 19 شب تقدیر است، در شب 21 آنچه که مشخص شده ابرام و مستحکم می‏شود و در شب 23 نیز امضا می‏شود.

حجت‏الاسلام علاءالدینی افزود: پیامبر (ص) در فضائل لیالی قدر فرمودند که روزی حضرت موسی (ع) به خداوند فرمود که من قربت را می‏خواهم و خداوند گفت که شب قدر را زنده نگه دار، سپس حضرت موسی فرمود که خداوندا رحمتت را می‏خواهم و خداوند فرمود در شب قدر به مساکین محبت کن، حضرت موسی (ع) از خداوند خواست که به راحتی از پل صراط عبور کند و خداوند فرمود در شب قدر صدقه بده و همچنین حضرت موسی از خداوند خواست که وارد بهشت شود و خداوند فرمود که در شب قدر سبحان‏الله بگو و همچنین آن حضرت از خداوند رضایتش را خواست و خداوند فرمود برای این منظور نیز در شب قدر دو رکعت نماز بخوان.

امام جمعه دماوند ضمن تسلیت به مناسبت شب ضربت خوردن امام علی (ع)، ادامه داد: پیامبر (ص) درباره حضرت علی (ع) می‏فرمایند که هر کس تو را بکشد مرا کشته و هر کس به تو ناسزا بگوید به من ناسزا گفته است.

حجت‏الاسلام علاءالدینی همچنین یکم شهریور ماه روز پزشک را به همان پزشکان کشورمان تبریک گفت.