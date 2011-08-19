به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمدوند افزود: شاخص برنامه های شب احیا با محوریت امامزادگان در استان همدان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این برنامه با حضور قاری مصری در شهرهای بهار، فامنین، نهاوند و ملایر برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه استان همدان اظهار داشت: مراسم شب 23 ماه رمضان در امامزاده عبدالله همدان با حضور آیت الله خزائلی برگزار خواهد شد.

وی همچنین اجرای سخنرانی شبهای قدر توسط روحانیون مبلغ اعزامی از قم و همچنین سخنرانی آیت الله خزائلی را از برنامه های شب قدر عنوان کرد.

احمدوند گفت: دعوت از مبلغان و استادان از شهر قم، قرائت دعای جوشن کبیر و ادعیه های شب قدر از دیگر برنامه هایی است که توسط مبلغان اعزامی در 34 بقعه و امامزاده در استان همدان اجرا می شود.