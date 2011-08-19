به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلاتی که بارها و بارها از سوی مسئولان ارشد بابل در چند سال اخیر مورد تذکر واقع شده وضعیت آب شرب این شهرستان است.

مشکل کم آبی از معضلات اصلی در برخی از مناطق بابل در سال گذشته و امسال بوده که حتی در ماه رمضان سال گذشته شهروندان برخی مناطق بابل شاهد قطع چندین ساعته آب بودند.

اما آلودگی آب در طول یک هفته اخیر در منطقه حیدرکلای بابل موردی است که علیرغم تماس های مکرر تلفنی با اداره آب و فاضلاب این شهرستان، ساکنان این منطقه هنوز شاهد تداوم آن هستند.

مشاهدات خبرنگار مهر حاکیست این آلودگی در سه روز اخیر شدت بیشتری گرفته به گونه ای که آب نیمه گل آلود از شیرهای آب خارج می شود.

از نکات جالب این قضیه فروش فوق العاده آب های معدنی در چند روز گذشته در منطقه حیدرکلای بابل بوده که هم اکنون ساکنان این منطقه به دلیل شدت آلودگی آب، استفاده از آب های بسته بندی شده را بهترین گزینه تا حل این گرفتاری می دانند.

یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: متاسفانه در طول یک هفته اخیر از این آب آلوده برای تمامی امور زندگی(به استثنا خوردن) استفاده می کنیم که معلوم نیست چه امراض و مشکلات بعدی را برایمان در پی خواهد داشت.

انتظار می رود مسئولان امور آب شهری شهرستان بابل در اسرع وقت نسبت به چاره اندیشی برای حل این مشکل بزرگ اقدام کرده و برای حل دائمی این معضل گام اساسی بردارند.

بابل بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرستان مازندران است.