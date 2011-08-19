به گزارش خبرگزاری مهر، میر کمال‌الدین میر جعفریان افزود: این طرح‌ها شامل احداث راه‌آهن‌، بزرگراه، بهسازی و تکمیل راه اصلی، بهسازی و روکش آسفالت و رفع نقاط پرحادثه است.

وی بهره برداری از طرح‌هایی نظیر اجرای سیستم روشنایی و بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی همدان را از دیگر طرح‌هایی دانست که در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد.

مدیر کل راه و ترابری استان همدان اظهار داشت: برای بهره برداری از این طرح‌ها اعتباری افزون بر یک هزار و 256 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار از محل منابع ملی و استانی هزینه شده است.

میرجعفریان اظهار داشت: بهره برداری از این طرح‌ها در ارتقا ایمنی، تسهیل در امر تردد و کاهش سوانح و تلفات ناشی از آن در جاده‌ها تأثیرگذار است.

وی گفت: 19 طرح بهسازی و آسفالت راه روستایی، سه زیرگذر، 27 کیلومتر بزرگراه، 49 و نیم کیلومتر احداث و بهسازی و تکمیل راه اصلی، 54 کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت راه‌های شریانی و 90 کیلومتر احداث راه آهن در هفته دولت به بهره برداری می‌رسند.