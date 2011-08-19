به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شام پرس، یک مقام وزارت خارجه روسیه امروز اظهار داشت: موضع "باراک اوباما" و "کاترین اشتون" درقبال تحولات سوریه غیرقابل قبول است.

وی افزود: باید به دولت سوریه فرصت داد تا روند اصلاحات پیشنهادی بشار اسد به ویژه صدور قانون عفو را اجرایی کند و ما تمامی راه هایی که منجر به اجرایی شدن اصلاحات شود را تشویق می کنیم.

این مقام روسی در ادامه گفت: گفتگوهای ملی در سوریه تنها راه حل مسائل کنونی این کشور محسوب می شود و سوری ها آمادگی دارند برای حل بحران اخیر کشورشان با جامعه جهانی و سازمان ملل متحد همکاری کنند.

گفتنی است مقامات غربی به ویژه آمریکا روز گذشته برای نخستین بار در اظهاراتی بی سابقه و مداخله جویانه از بشار اسد خواستند که از قدرت در سوریه کناره گیری کند و مدعی شدند که بدون وی آینده بهتری در انتظار این کشور خواهد بود.