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۲۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

عظیمی عنوان کرد:

فناوریهای نوین در تولیدات کشاورزی مازندران کافی نیست

فناوریهای نوین در تولیدات کشاورزی مازندران کافی نیست

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان جهادکشاورزی مازندران از ناکافی بودن فناوریهای نوین در تولیدات کشاورزی استان خبر داد.

رضا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نگاه ویژه ای در برنامه پنجم توسعه به بخش کشاورزی شده که این فرصت بسیار مناسب و مغتنمی جهت ارتقای جایگاه بخش کشاورزی در کشور است.

وی ورود علم و سیستمهای نوین مهندسی را به بخش از ضروریات اساسی دانست.

سرپرست سازمان جهادکشاورزی مازندران افزود: باید به کشاورزی دانش بنیان توجه بیشتری داشته باشیم و از حالت شعار خارج شویم.

عظیمی استفاده از ظرفیتهای تحقیقات و دانشگاه و اجرا را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به ظرفیت بالای بخش کشاورزی استان، مهمترین وظیفه این کمیته را تنظیم سند راهبردی به عنوان نقشه راه  جهت استفاده مجریان در راستای تحول علمی بخش کشاورزی بسیار مهم توصیف کرد.

کد مطلب 1387467

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