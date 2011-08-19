حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از تکثیر و رهاسازی 113 میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی به منظور بازسازی ذخایر آبزیان در دریای مازندران خبر داد.

وی گفت: 499 هزار و 868 رشته دامهای صیادی غیر مجاز سال گذشته توسط نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان استان جمع آوری شد.

حبیب نژاد افزود: در سال گذشته 103 میلیون قطعه بچه ماهی پرورشی توسط بخش خصوصی تکثیر و تولیدکه در اختیار مراکز پرورش آبزیان استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در سال گذشته برای 699 نفر فرصت شغلی ایجاد شد تصریح کرد: پارسال 306 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به متقاضیان و فعالان بخش شیلاتی پرداخت شد.

مدیر کل شیلات مازندران با اشاره به فعالیت گسترده صنایع شیلاتی در استان از تولید 60 میلیون قوطی کنسرو، دو هزار تن پور ماهی در سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت یک هزار تن از آبزیان فیله و بسته بندی شد.

حبیب نژاد گفت: پارسال 28هزار و 576 تن ماهیان دریایی و 51هزار و 26 تن ماهیان پرورشی در استان تولید شد که از این مقدار سه هزار تن انواع آبزیان به ارزش اقتصادی بالغ بر هشت میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد.

اداره کل شیلات مازندران در بابلسر مستقر است.