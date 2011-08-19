کودتای 28 مرداد اولین کودتای سرویس های جاسوسی آمریکا علیه ملت ایران

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: کودتای 28 مرداد یکی از نقاط عطف تاریخی در تاریخ تحول ایران است که باید همیشه از آن درس گرفت این کودتا باعث سیر قهقرای ایران شد کشوری که می توانست به سمت یک نظام سیاسی -اقتصادی مترقی در مقیاس زمانه خودش پیش برود به یک باره گرفتار کودتایی شد که یک سیر قهقرا و برگشت را به ملت ایران تحمیل کرد.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ملت ایران در تاریخ تحولاتشان همواره مردم مترقی هستند به آسیب شناسی دلایل کودتای 28 مرداد پرداخت و تصریح کرد: ملی شدن صنعت نفت تحول اقتصادی به همراه تحول سیاسی بود به تدریج تفرقه ای که میان ملی ها با مذهبی ها بوجود آمد باعث شد آن ها نتوانند زمام امور را بعد از 7 ماه تحریم برعهده بگیرند بنابراین آن ها کاری ترین ضربه را از عدم وحدت خوردند.

وی در تشریح نقش پدیده لمپنیسم در کودتای 28 مرداد اظهار داشت: لمپن ها در شرایط خاص مورد سو استفاده بازیگران سیاسی داخلی و خارجی برای دست یابی به اهداف خاص قرار می گیرند این افراد با تخریب شاخص های ملی و مذهبی جنبش ملی شدن صنعت نفت، در خدمت استعمار و استکبار قرار گرفتند.

فلاحت پیشه با اشاره به نقش منفی قدرت های خارجی در وقوع کودتای 28 مرداد تصریح کرد: کودتای 28 مرداد اولین کودتایی بود که سازمان سیا در کشور دیگر انجام داد و آغازگر نقش ننگین سیا بود.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا و انگلیس هیچ گاه به دنبال ترقی در دنیای اسلام نبوده اند بیان کرد: آمریکا و انگلیس همواره در مقام توطئه علیه دنیای اسلام بوده اند امروز نیز تحریم هایی که بر علیه ایران شکل می دهند روی دیگر سیاست های منفی گذشته آنان مثل کودتا است.

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به نقش گروه های انحرافی و التقاطی در کودتای 28 مرداد اظهار داشت: این گروه ها نه تنهامنافع ملی و منافع مردم را نادیده می گرفتند بلکه دقیقا در راستا اهداف بیگانگان عمل می کردند و یکی از بزرگترین ضزبات را بر این جنبش مردمی وارد کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه اگر مردم ایران به فکر خودشان نباشند نمی توان امیدی به کشور های دیگر داشت به نقش روسیه در کودتای 28 مرداد اشاره کرد و گفت: در طول دوران ملی شدن صنعت نفت نقش دو گانه شوروی همچنان ادامه داشت، روسیه در شرایطی که دولت مصدق نیازمند نقدینگی بود 7ماه حقوق کارمندان خود را نداده بود 11 تن طلایی که به عنوان تسویه حساب جنگ جهانی روسیه باید به ایران می داد آنقدر نگهداشت و به دولت مردمی نداد تا سر انجام آن را به دولت کودتا تقدیم کردند.

فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه دشمنان ملت ایران همین امروز نیز تلاش می کنند نقاط قوت ما را تبدیل به نقاط ضعف کنند اظهار داشت: دشمنان همواره تلاش می کنند وحدت ما را تبدیل به تفرقه کرده و مقاومت ملت ایران را بشکنند و این شکست را از داخل تحمیل کنند.