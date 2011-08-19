به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران گفت: ساعات اختصاص یافته به درس آمادگی دفاعی پایه دوم دبیرستان دو ساعت در هفته است که یک ساعت آن بصورت حضوری و یک ساعت دیگر در اردوهای راهیان نور ارایه می شود.
وی با تاکید بر رضایتمندی معلمان، دانش آموزان و اولیا از فضای کلاس های درسی در مدارس گفت: یکی از مهمترین برنامه های آموزش و پرورش در تحول بنیادین، اصلاح برنامه های درون کلاسی و برون کلاسی است.
حاجی بابایی افزود: نتایج نظرسنجی ها نشان داده است که 90 درصد والدین دوست دارند فرزندانشان در مدرسه تحصیل کنند و به کلاس های کنکور خارج از مدارس مراجعه نکنند.
وی همچنین از افزایش 30 درصدی حق الزحمه مصحح های امتحانات نهایی با امضای رییس جمهوری خبر داد و گفت: حکم این افزایش طی هفته جاری ابلاغ می شود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تا چهارسال آینده هیچ استخدام نیرویی در آموزش و پرورش انجام نمی شود از افزایش 30 درصدی حق الزحمه مصحح های امتحانات نهایی با امضای رییس جمهوری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران گفت: ساعات اختصاص یافته به درس آمادگی دفاعی پایه دوم دبیرستان دو ساعت در هفته است که یک ساعت آن بصورت حضوری و یک ساعت دیگر در اردوهای راهیان نور ارایه می شود.
نظر شما