به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران گفت: ساعات اختصاص یافته به درس آمادگی دفاعی پایه دوم دبیرستان دو ساعت در هفته است که یک ساعت آن بصورت حضوری و یک ساعت دیگر در اردوهای راهیان نور ارایه می شود.



وی با تاکید بر رضایتمندی معلمان، دانش آموزان و اولیا از فضای کلاس های درسی در مدارس گفت: یکی از مهمترین برنامه های آموزش و پرورش در تحول بنیادین، اصلاح برنامه های درون کلاسی و برون کلاسی است.



حاجی بابایی افزود: نتایج نظرسنجی ها نشان داده است که 90 درصد والدین دوست دارند فرزندانشان در مدرسه تحصیل کنند و به کلاس های کنکور خارج از مدارس مراجعه نکنند.



وی همچنین از افزایش 30 درصدی حق الزحمه مصحح های امتحانات نهایی با امضای رییس جمهوری خبر داد و گفت: حکم این افزایش طی هفته جاری ابلاغ می شود.



