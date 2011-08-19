به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مردم هفده استان یمن امروز با ریختن به خیابانها بر ضرورت تثبیت انقلاب و یکسره کردن کار رژیم عبدالله صالح تاکید کردند.



صنعا و تعز از جمله شهرهایی بود که تظاهرات گسترده و پرشور مردم در خیابانهای این دو شهر برگزار شد و مردم تاکید می کردند به تظاهرات و اعتراضات خود تا تحقق اهداف کامل انقلاب ادامه خواهند داد.



شرکت کنندگان در تظاهرات امروز از شورای ملی یمن که یک تشکل ضد رژیم عبدالله صالح است، حمایت کردند.



از سوی دیگر ائتلاف قبایل یمن بار دیگر از نیروهای گارد ریاست جمهوری و واحدهای ویژه خواست مرتکب جنایات علیه مردم یمن نشوند و از انقلاب آنها حمایت کنند.



این در حالی است که عبدالله صالح چند روز پیش در سایه حمایتهای گسترده عربستان سعودی در سخنانی در ریاض گفته بود به صنعا بازخواهد گشت.

