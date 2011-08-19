به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که معقتد بود اشتباهات داوری باعث شد تیمش نتواند در مصاف با نفت تهران برنده شود، از مسئولان باشگاه راه آهن خواسته است با ارسال نامه ای به کمیته داوران اشتباهات داور این دیدار را گوشزد کنند.

مسئولان باشگاه راه آهن نیز فیلمی از اشتباهات داور دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و راه آهن را تهیه کرده اند و به پیوست نامه‌ای در اختیار کمیته داوران قرار داده اند. در این نامه به 18 مورد اشتباه داور در بازی نفت و راه آهن اشاره شده که عملا شانس پیروزی را از شاگردان علی دایی گرفته است.

باشگاه راه آهن در نامه خود به تشریح اشتباهات داور این بازی پرداخته و تصمیمات او را در گرفتن سه امتیاز از این تیم کاملا تاثیرگذار عنوان کرده است. این نامه بزودی بر روی خروجی سایت باشگاه راه آهن منتشر خواهد شد.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و راه آهن شهرری در هفته چهارم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر چهارشنبه شب با تساوی 2 بر 2 در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار شد.