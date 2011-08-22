برخی از مربیان جودو فقط ادعا دارند/ در مسابقات جهانی به دنبال نتیجه هستم

محمد رضا رودکی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: جودوی ما چند سالی است که نتیجه مطلوب نمی گیرد که اصلی‌ترین دلیل آن ضعف فنی و دانش مربیان داخلی است. اکنون که یک مربی با کارنامه روشن در حال فعالیت در تیم ملی جودو است، همین مربیان از او انتقاد می کنند.

وی ادامه داد: مربی که دو مدال المپیک دارد، سرمربی تیم ملی ایتالیا بوده و از همه مهمتر شاگردان او قهرمان جهان و المپیک هستند، بدون شک می تواند در اردوی تیم ملی مفید باشد. وقتی خود او از ما می خواهد که شبانه روز در خدمت تیم ملی باشد، دیگر چه می خواهیم؟ آیا تاکنون چنین مربی در تیم ملی کار کرده که حالا از او انتقاد می کنند؟ کدام مربی ما چنین سابقه‌ای دارد؟ چرا برخی از مربیان به جای حرف زدن و انتقاد کردن به دنبال بالا بردن دانش فنی خود نمی روند؟

نفر پنجم المپیک پکن افزود: چاه خندق و آخوندزاده دو جودوکار تکنیکی ما هستند که در کنار جیرو به تیم ملی کمک می کنند و اعضای تیم نیز از کار آنها راضی هستند، چرا که می توانند روش اجرای صحیح تکنیک‌ها را برای اردونشینان آموزش دهند. متاسفانه برخی‌ها انتقاد می کنند که از در بیرون می شوند و از پنجره برای رسیدن به تیم ملی وارد می شوند.

رودکی به فدراسیون جودو نیز اشاره کرد و گفت: نمی خواهم از امینی طرفداری کنم اما باید بگویم او مدیریت در فدراسیون جودو را به خوبی می داند. امینی با تمام توانایی هایی که دارد به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد، خانواده جودو باید همدل و همفکر کمک کنند تا جودو حرکت خود در مسیر درست را با سرعت معقول‌تری ادامه دهد.

وی در مودر شرایط خود در آستانه اعزام به مسابقات جهانی گفت: شرایط فنی و آمادگی خوبی دارم. بعد از مدت‌ها دوری از تاتامی مسابقات، تمرینات خوبی پشت سر گذاشته‌ام و آمادگی بدنی مناسبی هم دارم اما من پیک آمادگی خود را برای المپیک قرار داده‌ام.

عضو تیم ملی جودوی کشورمان در مورد حضور تمامی مدعیان سنگین وزن به خصوص "میخائلین" در مسابقات جهانی پاریس گفت: رقابت‌های جهانی همیشه با حضور همه مدعیان از کشورهای مطرح برگزار می شود. میخائلین بعد از دو سال برگشته و از شرایط او اطلاعی ندارم اما تمام تلاش خود را برای کسب نتیجه مطلوب به کار خواهم گرفت.

تیم ملی جودو برای حضور در مسابقات جهانی عصر یکشنبه راهی پاریس شد. این رقابت‌ها از روز سه شنبه آغاز می شود و رودکی در آخرین روز مسابقات به مصاف رقبای خود می رود.