غلامرضا بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان اصفهان به عنوان میزبان هشتمین کنگره بینالمللی پزشکی ورزشی ایران انتخاب شده، افزود: قرار است این کنگره بینالمللی در روزهای پایانی سال جاری و به مدت سه روز در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شود.
وی اظهار داشت: زمان دقیق برگزاری هشتمین کنگره بینالمللی پزشکی ورزشی ایران از دهم تا دوازدهم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.
رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان با بیان اینکه سرفصلهای مختلفی برای برگزاری این کنگره بزرگ بینالمللی پیش بینی شده، تصریح کرد: پزشکی ورزشی و بازتوانی، تربیت بدنی، علوم ورزشی و تغذیه ورزشی از جمله موضوعات انتخاب شده برای مطرح شدن در این کنگره محسوب میشود.
وی دلیل انتخاب اصفهان به منظور میزبانی از این کنگره را فعالیتهای مطلوب این استان در حوزه پزشکی و ورزشی دانست و اضافه کرد: اصفهان از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قطب پزشکی ورزشی کشور انتخاب و معرفی شده است.
بارانی با اشاره به برنامهریزیهایی که به منظور برگزاری هشتمین کنگره بینالمللی پزشکی ورزشی ایران پیشبینی شده است، بیان داشت: امیدواریم بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همچنین دانشکدههای تربیتبدنی و علوم تغذیه دانشگاه اصفهان مطالب مفید و قابل توجهی در این کنگره ارائه شود.
وی با اشاره به ارگانها، سازمانها و نهادهای مشارکت کننده در برگزاری این کنگره، ادامه داد: کمیته ملی المپیک، اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، فدراسیون پزشکی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکدههای تربیت بدنی و تغذیه دانشگاه اصفهان، شهرداری و باشگاههای فولاد مبارکه سپاهان و ذوبآهن اصفهان از جمله مشارکتکنندگان در برگزاری هشتمین کنگره بینالمللی پزشکی ورزشی ایران در اصفهان هستند.
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