به گزارش خبرنگار مهر، نمایش آثار برگزیده اعضای کانون پرورش فکری سراسر کشور در حوزه نقاشی و با موضوع "قصه‌های آسمانی، پندهای جاودانی" از جمله بخش‌های اصلی این نمایشگاه است که در آن نقاشی‌هایی با موضوعات دینی و مذهبی به نمایش گذاشته شده است.

علاوه بر این در بخش دیگری از این نمایشگاه، فرازهایی از زندگانی پیامبر اکرم (ص) و 14 معصوم به‌وسیله ابزارهایی چون ماکت تابلو توسط مربیان کانون و در قالب قصه به شرکت‌کنندگان ارائه ‌شده است.

"قدس، قلب طلایی اسلام" عنوان دیگری از این‌ نمایشگاه است که در آن مربیان کانون به توضیح در خصوص شخصیت‌های برجسته و مبارز فلسطین و همچنین موقعیت جغرافیایی آن می‌پردازند.

همچنین غرفه فروش محصولات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوعات مذهبی و تجلیل از فعالان عرصه نماز و قرآن در کانون، از برنامه‌های جانبی این نمایشگاه است.

این نمایشگاه تا پایان ماه مبارک رمضان در کانون علوم و نجوم زنجان ادامه خواهد داشت و پس از مراسم اختتامیه، برنامه رصد ماه شوال در این کانون برگزار می‌شود.

نمایشگاه "ستاره دنباله‌دار" در ایام مذکور همه روزه از ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر دایر است و حضور در آن برای علاقه‌مندان آزاد است.

