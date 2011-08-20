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۲۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

نمایشگاه "ستاره دنباله‌دار" در زنجان افتتاح ‌شد

زنجان - خبرگزاری مهر، نمایشگاه "ستاره دنباله‌دار" از روز شنبه 29 مردادماه در کانون علوم و نجوم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زنجان افتتاح ‌شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش آثار برگزیده اعضای کانون پرورش فکری سراسر کشور در حوزه نقاشی و با موضوع "قصه‌های آسمانی، پندهای جاودانی" از جمله بخش‌های اصلی این نمایشگاه است که در آن نقاشی‌هایی با موضوعات دینی و مذهبی به نمایش گذاشته شده است.
 
علاوه بر این در بخش دیگری از این نمایشگاه، فرازهایی از زندگانی پیامبر اکرم (ص)  و 14 معصوم به‌وسیله ابزارهایی چون ماکت تابلو توسط مربیان کانون و در قالب قصه به شرکت‌کنندگان ارائه ‌شده است.
 
"قدس، قلب طلایی اسلام" عنوان دیگری از این‌ نمایشگاه است که در آن مربیان کانون به توضیح در خصوص شخصیت‌های برجسته و مبارز فلسطین و همچنین موقعیت جغرافیایی آن می‌پردازند.
 
همچنین غرفه فروش محصولات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوعات مذهبی و تجلیل از فعالان عرصه نماز و قرآن در کانون، از برنامه‌های جانبی این نمایشگاه است.
 
این نمایشگاه تا پایان ماه مبارک رمضان در کانون علوم و نجوم زنجان ادامه خواهد داشت و پس از مراسم اختتامیه، برنامه رصد ماه شوال در این کانون برگزار می‌شود.
 
نمایشگاه "ستاره دنباله‌دار" در ایام مذکور همه روزه از ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر دایر است و حضور در آن برای علاقه‌مندان آزاد است.
 
کد مطلب 1387539

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