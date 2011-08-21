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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۶:۳۸

سردار رحیمی به مهر خبر داد:

استقرار پلیس راهور در اماکن متبرکه و هیئتهای مذهبی در لیالی قدر

استقرار پلیس راهور در اماکن متبرکه و هیئتهای مذهبی در لیالی قدر

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به تمهیدات ترافیکی پلیس راهور در لیالی قدر گفت: ماموران پلیس راهور در اماکن متبرکه و هیئت های مذهبی مستقر می شوند.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور کنترل ترافیک شبهای قدر و جلوگیری از گره های کور ترافیکی، ماموران راهور در این شبها در اماکن متبرکه، هیئتها و مساجد و مناطقی همچون امامزاده صالح(ع)، شاه عبدالعظیم(ع)، مهدیه تهران و حسینیه امام حسن مجتبی(ع) حضور دارند.

وی ادامه داد: پیک ترافیک در ماه مبارک رمضان تغییر یافته و صبحها از ساعت 8 تا 9:30 دقیقه و عصرها نیز پیک ترافیک با یک ساعت افزایش به ساعت 16 رسیده است. این درحالی است که خیابانهای تهران از یک ساعت قبل از افطار تا ساعت 21 با کاهش حجم ترافیک روبرو شده و بار دیگر تا ساعاتی از بامداد شاهد ترافیک در برخی از مناطق هستیم.

رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به فعالیت صد گشت شبانه در تهران تصریح کرد: این گشتها در ماه مبارک رمضان وظیفه کنترل ترافیکهای احتمالی و برخورد با تخلفات حادثه ساز را برعهده دارند. اجازه نمی دهیم عده ای راننده بی مبالات جان و مال سایر شهروندان را به مخاطره اندازند.

کد مطلب 1387567

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