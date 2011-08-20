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۲۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

اشتون خبر داد:

افزایش فشارهای اتحادیه اروپا بر دمشق/ تحریم نفتی و بانکی در دستور کار

افزایش فشارهای اتحادیه اروپا بر دمشق/ تحریم نفتی و بانکی در دستور کار

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعمال تحریم های جدید علیه 20 نهاد و مقام سوری در ادامه سیاست خصمانه این اتحادیه علیه دولت بشار اسد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "کاترین اشتون" روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد: اتحادیه اروپا تصمیم گرفته تا 20 نهاد و مقام سوری جدید را به لیست تحریم های خود افزوده و دارایی آنها را مسدود و مانع سفرشان به دیگر کشورها شود.

همچنین جلوگیری از واردات نفت خام سوریه، تعلیق کمک های بانک سرمایه گذاری اروپا و بلوکه کردن دارایی ها یا اعمال محدودیت سفر علیه افرادی که از سیاست های دولت بشار اسد حمایت می کنند، از دیگر تحریم های اتحادیه اروپا است.

اشتون در ادامه این بیانیه گفت: اقدامات سختگیرانه جدید علیه دولت سوریه در نشست این هفته وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مورد بررسی قرار می گیرد.

پیشتر منابع آگاه دیپلماتیک با اشاره به توافق کمیسیون سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا در زمینه افزایش دایره تحریمها علیه سوریه، تاکید کرده بودند که این تحریمها شامل بخش نفت و گاز و مبادلات بانکی نیز می شود.

کد مطلب 1387627

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