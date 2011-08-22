‌جلباب همان چادر مشکی است/ روایت عایشه از واکنش زنان به آیات حجاب

مریم معین الاسلام از کارشناسان علوم دینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل قرآنی وجوب حجاب در اسلام تأکید کرد: آیات 51 سوه احزاب و 30 و 31 سوره نور نور بطور مستقیم در ارتباط با حجاب سخن گفته است. تا سال پنجم بعثت از طرف خدا دستوری در مورد حجاب نرسیده بود و زنان صدر اسلام همان پوشش عصر جاهلیت را داشتند که یک روسری بر سر انداخته و پشت گردن گره می زدند.

جلباب همان چادر مشکی است

وی افزود: بعد از بعثت حضرت رسول(ص) زنان فعالیتهای سیاسی و اجتماعی جدی تری را آغاز کردند چون تا زمان جاهلیت زنان از حقی برخوردار نبودند و به برکت بعثت پیامبر از حق حضور سیاسی، اجتماعی، علمی، نماز جمعه و یا جماعت و... برخوردار شدند لذا بیشتر در عرصه های عمومی می آمدند و گاهی در معرض اذیت اراذل و اوباش قرار می گرفتند؛ به همین دلیل به خدمت پیامبر رسیدند و مشکل خود را مطرح کردند.

این مدرس دانشگاه قم تأکید کرد: مفسران نقل می کنند که وقتی زنان این مسئله را مطرح کردند آیه 59 سوره احزاب نازل شد که می فرماید: یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا؛‌اى پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوششهاى خود را بر خود فروتر گیرند این براى آن که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط] نزدیکتر است و خدا آمرزنده مهربان است.

معین الاسلام در تشریح واژه" جلباب" گفت: هم لغت شناسان و هم مفسران گفته اند "جلباب" پوششی است که چهار ویژگی دارد گشاد و سراسری است، دو طرف آن باز است( قرآن تأکید می کند این دو طرف را به هم نزدیک کنید) اما در مورد قد جلباب اختلاف بین مفسران است برخی معتقدند تا زیر زانو است و برخی به استناد نوع پوشش حضرت فاطمه(س) می گویند باید تا نوک پا باشد.

مسئول مؤسسه "زن منتظر" افزود: خداوند با این آیه نحوه پوشش زنان را بیان فرمود و تأکید کرد این نوع پوشش می تواند معرف شخصیت شما باشد که شما زنان اصیل و آزاده ای هستید که برای کارهای انسانی و اجتماعی بیرون می روید و زنانی نیستید که به دنبال مسائل خاص غیراخلاقی باشید و نشانه اینکه زنان اصیل و آزاده ای هستید این جلبابی است که بر روی سر می اندازید "...فلا یؤذین..." در این صورت شما را اذیت نمی کنند چون این اراذل و اوباش متوجه می شوند با این جلباب شما اهلش نیستید. از عایشه نقل شده که وقتی این آیه نازل شد ما زنان احساس شرافت و ارزش می کردیم و آن جلباب را برای خود یک امتیاز می دانستیم.

روایت عایشه و ام سلمه از واکنش زنان پس از نزول آیات حجاب

وی آیات 30 و 31 سوره نور را یکی دیگر از دلایل قرآنی وجوب حجاب عنوان کرد و گفت: در این آیات بحث حجاب ریزتر مطرح شده است و در این آیات حجاب و عفاف با هم مطرح شد و با تأکید بر مسئله نگاه عفیفانه و پاکدامنی می فرماید:

" ...وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ..." به زنان بگو علاوه بر آن جلباب، خمار نیز بر سرها بیندازند که این خمار مثل مقنعه است که گردن و سینه ها و شانه زن را می پوشاند وبعد فرمود"... و لایبدین زینتهن ..." به زنان بگو زینتهایشان را نیز آشکار نکنند.

معین الاسلام تصریح کرد: ام سلمه و عایشه می گویند که وقتی آیه جلباب نازل شد فردای آن روز دیدیم که زنان مسلمان پوششهایی بر سر داشتند که به مانند کلاغ سیاه شده بودند؛ این مسئله نشان می دهد که این زنان برداشتشان از جلباب این بود که باید رنگش سیاه باشد بدون اینکه سؤال کنند. چون واژه "جلباب" از "جلبه" گرفته شده است که در آن تاریکی و سیاهی نهفته است مثل اصطلاح "جلب اللیل" یعنی "سیاهی شب".

وی افزود: لذا وقتی آیه نازل شد زنان از پیامبر سؤال نکردند که این پوشش ما به چه رنگی باشد و خودشان برداشت کردند که باید مشکی باشد و پیامبر نفرمود که برداشت شما از این آیه غلط بوده و نباید رنگ مشکی به سر کنید. رنگ مشکی رنگی وزین و سنگین است و پیام "نه" را دارد و به گفته رنگ شناسان مرز مطلق است و حریمی بین زن و نامحرم ایجاد می کند و مناسبترین رنگ در عرصه های عمومی است که خداوند آن را برای زنان برگزید لذا رنگ مشکی دقیقا ریشه در قرآن دارد و عدم اعتراض پیامبر و سکوت ایشان نشانه تأیید رنگ مشکی بود.

کراهت رنگ مشکی برای لباسهای بیرون مستثنی است

وی تأکید کرد: ما هیچ روایتی مبنی بر اینکه زنان رنگ مشکی بر سر نکنند نداریم فقط یک روایت داریم که رنگ مشکی را مکروه اعلام کرده اما به استثناء لباسهایی که در بیرون استفاده می شود و همه مراجع تقلید از صاحب جواهر تا امروز هیچکس فتوا به نامطلوب بودن رنگ چادر مشکی برای زنان نداده و آن را تأیید کرده اند.

این محقق علوم دینی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود این دلایل محکم هر از گاهی برخی به مخالفت با حجاب قد علم می کنند تصریح کرد: مخالفت با حجاب به ویژه با چادر مشکی بحث تازه ای نیست؛ استعمارگران در طول تاریخ با حجاب مشکل داشتند چون حجاب یک مانع جدی سر راه آنها برای اهداف شوم شان بوده است و امروز نیز حجاب مهمترین مانع برای سرمایه داران است چون سرمایه های کلانی را از طریق بدن زنان به جیب می زنند.

حجاب مانع جدی برای تجارت بدن زن است/ چگونه چادر تبدیل به مانتو شد؟

معین الاسلام افزود: امروز بدن زن یکی از مهمترین منابع درآمد برای گروهی از سرمایه داران است و آنها به خوبی دریافتند تا زمانی که حجاب و عفاف هست نمی توانند این سرمایه های کلان را به جیب بزنند ضمن اینکه در کشور ایران زن مسلمان ایرانی با این چادر مشکی برای زنان اروپایی الگو شد و کشورهای اروپایی را به وحشت انداخت.

وی با تأکید برهزینه های بالایی که غرب برای مقابله با حجاب پرداخت می کند یادآور شد: یکی از جاسوسان ناتوی فرهنگی در این مورد می گوید ما بالاخره میلیاردها دلار در ایران هزینه کردیم و توانستیم چادر مشکی را از زن مسلمان ایرانی بگیریم و آن را به مانتو تبدیل کنیم! ریشه کن کردن حجاب برای آنها آنقدر اهمیت دارد که میلیاردها دلار هزینه می کنند چون زنان ایرانی یک مدل جدیدی از پوشش و زن بودن را به سطح جهان نشان می دادند که فوق العاده برای منابع آنها خطرناک بود لذا به فکر مقابله جدی با حجاب افتادند.

نویسنده کتاب "رسالتهای زن منتظر" افزود: متأسفانه امروز یک مقدار اظهار نظرات درباره حجاب جنبه سیاسی پیدا کرده و برخی برای رسیدن به اغراض حزبی و سیاسی به مقابله با حجاب می پردازند و لذا مقابله با حجاب مسئله تازه ای نیست و ریشه در کل تاریخ دارد و در زمان ما شدت آن بیشتر شده چون به صورت جدی تر با منابع آنها در تقابل است.

حجاب ریشه قرآنی دارد و از ضروریات دین است

وی در مورد راه های ایجاد یقین عمومی در مورد حجاب در جامعه نیز گفت: ما باید با زنان این مسئله را طرح کنیم که حجاب چیزی من درآوردی نیست یا به قول برخی مسائلی که اخیرا بیان شده ریشه در مجالس اعیاشی اشرافی اروپا ندارد، بلکه حجاب یکی از دستورات و از ضروریات دین است و ریشه قرآنی دارد و همانطور که ما نماز می خوانیم یا روزه می گیریم و غیره حجاب نیز یکی از دستورات خداوند است.

معین الاسلام در پایان گفت: مهمترین نماد دینداری زن مسلمان حجاب است و ما کمتر با زبان قرآن در این مورد صحبت می کنیم لذا مغرضان عمده ترین شبهه ای که مطرح می کنند این است که کجای قرآن آمده که حجاب واجب است؟ و کجای قرآن آمده که چادر داشته باشید؟ و کجای قرآن آمده که باید چادر مشکی داشته باشید؟ متأسفانه زنان ما به دلیل ناآگاهی نسبت به آیات قرآن سریع دچار تردید می شوند و ما باید صریحا دستورات دین و آیات قرآن را درباره حجاب به زنان بگوییم و آن عذابهای اخروی و انذار را نیز بیان کنیم چون بدون انذار ایمان تقویت نمی شود.