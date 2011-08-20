به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی جمعه شب در مراسم احیاء شب قدر این شهرستان گفت: خداوند تبارک و تعالی انسان را شاهکار خلقت و جلوه‌ای از عظمت الهی قرار داده و در زمین او را جانشین و خلیفه خود قرار داده و تاج کرامت بر سر او نهاده و بر همه موجودات و مخلوقات برتری داده است.

وی افزود: لطف و عنایت خداوند شامل حال انسان شده و این لطف و عنایت نه در خلقت اولیه بلکه در ادامه آن تا قیامت کبری و دخول به بهشت ادامه دارد.

وی ادامه داد: هدف خدا از خلقت انسان رسیدن او به قله‌های سر بلندی، عزت و کمال است و برای این رسیدن خدا همه اسباب و وسایل رافراهم کرده، چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی دست به دست هم دادند تا بشریت به سوی قله کمال حرکت کند و یکی از این ابزارهای معنوی شب قدر است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد: شب قدر به منزله اقیانوس بی‌کران از رحمت الهی است که آلودگی‌ها، زشتی‌ها و پلیدی‌ها را پاک می‌کند و انسان را پاک در مسیر الهی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: یکی از اهداف خلقت آن‌گونه که خداوند در سوره هود آیه 119 فرمود "انسان‌ها را خلق کردم تا رحمت من شامل حال آنها بشود" و باز در قرآن اشاره دارد "رحمت من همه اشیاء را در بر گرفته است".

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد: امیرمومنان علی (ع) هم در دعای شریف کمیل از خداوند تقاضای رحمتی می‌کند که همه اشیاء را در بر گرفته است.

حجت الاسلام تاجی یاد آورشد: خداوند رحمان و رحیم است و پیامبرش را همراه رحمت فرستاده و قرآنش هم وسیله رحمت است و ماه رمضان هم جلوه‌ای از رحمت الهی است و لیلةالقدر اوج، عنایت و تفضل خدا به بندگان است.

وی یادآور شد: خداوند می‌فرماید به هر کسی به اندازه لیاقت او از فضیلت شب قدر داده می‌شود، شب قدر شب نزول قرآن یعنی شب عنایت و تفضل خدا به بندگان است.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: شب قدر شب نزول ملائک و مامورین الهی از عالم بالا به زمین است یا به اعتباری شب قدر شب اتصال زمین به آسمان است.

امام جمعه چناران بیان داشت: حقیقت شب قدر آنچه مسلم است شبی است که در آن تقدیر امور و سرنوشت یک ساله هر انسانی رقم می‌خورد، پس بیاییم در این شب با توجه و توسل سرنوشت خوبی را که خیر دنیا و آخرت باشد را برای خود رقم بزنیم.

حجت الاسلام تاجی در بیان حقیقت شب قدر گفت: شب بیعت با حجت خدا و ولی او بر روی زمین است از آنجایی که ملائکه و روح اعظم در این شب از جانب خدا بر انسان کامل که حجت خداست نازل می‌شوند ما در این شب با امام زمان خودمان عهد و پیمان ببندیم که در مسیر اهداف ایشان حرکت کنیم.