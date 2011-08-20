ذخیره سازی 330 میلیون لیتر فرآورده های نفتی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر توفیقی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت ذخیره سازی انواع سوخت شامل بنزین، نفت گاز و نفت سفید در استان 210 میلیون لیتر است، افزود: با بهره برداری از انبار جدید این میزان به 330 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه انبار جدید با هدف تامین ظرفیت مورد نیاز آذربایجان غربی به ذخایر فرآورده های نفتی در زمینی به مساحت 50 هکتار در قالب 11 مخزن بزرگ به ظرفیت 120 میلیون لیتر در حال ساخت است، اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی این طرح 40 درصد بوده که برای اجرای این طرح 380 میلیارد ریال پیش بینی شده و تا کنون 170 میلیارد ریال آن هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود بیان داشت: بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی مبنای ذخیره سازی انواع فرآورده های نفتی مصرف حداکثر 80 روز تعیین شده که با بهره برداری از این انبار این امر در استان محقق خواهد شد.

به گفته توفیقی با وجود اینکه این طرح بدلیل مشکل معارض و کمبود اعتبار با تاخیر در زمانبندی مواجه است در صورت تامین 200 میلیارد ریال باقی مانده این طرح تا پایان سال آماده بهره برداری می شود.