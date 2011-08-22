حضور در تمام مسابقات جام جهانی تا "زون آسیا"/ باید سهمیه المپیک بگیریم

فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه شمشیربازان برتر رنکینگ جهانی سهمیه حضور در بازیهای المپیک را کسب میکنند، اظهارداشت: تمام مسابقات جهانی که تا پیش از بازیهای المپیک لندن برگزار میشود بر رنکینگ بازیکنان شرکت کننده تاثیرگذار هستند. البته شمشیربازان ایرانی برای کسب سهمیه از این راه شانسی ندارند با این حال در تمام رقابتهای جهانی شرکت میکنیم.
وی تصریح کرد: شمشیربازان کره جنوبی و چین با اقتدار جایگاههای مختلف صدر رنکینگ جهانی را به خود اختصاص دادهاند و با حضور در مسابقات جهانی جایگاه خود را مستحکمتر هم میکنند. در این شرایط المپیکی شدن شمشیربازان ایرانی سخت است و حتی حضور آنها در رقابتهای جهانی و کسب امتیاز از این مسابقات هم کمکی به المپیکی شدنشان نمیکند.
رئیس فدراسیون شمشیربازی با اشاره به برگزاری رقابتهای "زون آسیا" در ژاپن ادامه داد: تنها شانس شمشیربازان ایران برای کسب سهمیه المپیک حضور در این رقابتهاست. تیمهایی که سهمیه المپیک کسب کردهاند در این رقابتها شرکت ندارند. با این حساب ورزشکاران کره جنوبی و چین که اصلا حضور ندارند و ژاپنیها هم در اسلحه فلوره ورزشکاری در این رقابتها ندارند.
باقرزاده با بیان اینکه رقابتهای زون آسیا اردیبهشت ماه سال آینده در ژاپن برگزار میشود، خاطرنشان کرد: رقابت اصلی شمشیربازان ایران در این رقابتها با نمایندگان قزاقستان، هنگ کنگ و ویتنام است که از عهده شکست آنها بر میآیند. با این حساب تنها امید ما برای کسب سهمیه المپیک حضور درهمین رقابتهاست.
وی افزود: تا زمان حضور در رقابتهای زون آسیا در تمام مسابقات جهانی شرکت میکنیم. از حالا برای شرکت در رقابتهای قهرمانی جهان (مهرماه - ایتالیا) آماده شدهایم. بعد از آن هم رقابتهای جام جهانی در قطر، روسیه، فرانسه و ... برگزار میشود که تا حد امکان در همه آنها شرکت میکنیم تا ورزشکارانمان آمادگی بهتری برای نتیجه گیری از رقابتهای زون آسیا به دست آورند. به هر حال شمشیربازی باید سهمیه المپیک کسب کند و لازمه آن حضور در همه رویدادهاست.
رئیس فدراسیون شمشیربازی در مورد ورزشکاران شرکت کننده در رقابتهای زون آسیا گفت: علی یعقوبیان، مجتبی عابدینی (اسلحه سابر)، حامد صیاد قنبری یا شروین طلوعی (اسلحه فلوره) نفراتی هستند که برای اعزام به ژاپن انتخاب شدهاند. البته امکان دارد تا زمان اعزام تغییراتی در ترکیب تیم اعزامی ایجاد شود اما در حال حاضر این شمشیربازان نفرات منتخب فدراسیون هستند.
فصل الله باقرزاده در مورد بانوان و اینکه "آیا آنها هم در مسابقات جام جهانی و زون آسیا شرکت میکنند؟"، اظهارداشت: برای شرکت دادن بانوان شمشیرباز در رقابتهای جهای برنامهای نداریم اما آنها همراه با مردان در مسابقات زون آسیا شرکت میکنند.
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