پیش بینی قیمت مسکن پس از رمضان/ فهرست قیمت آپارتمان در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت 21 روز از ماه مبارک رمضان رکود در خرید و فروش مسکن ادامه دارد و قیمت بالای آپارتمانها در کنار رکود این ماه تعداد معاملات مسکن را کاهش داده است اما پیش بینی کارشناسان بازار مسکن حاکی از آن است که قیمتها پس از ماه رمضان دچار تغییرات و نوساناتی خواهد شد.

براین اساس، قیمت ملک و آپارتمان در اغلب شهرهای بزرگ به خصوص تهران که متاثر از بازار پولی و مالی کشور است با هرگونه افزایش و یا کاهش قیمتها در دیگر بازارها دستخوش تغییر می شود و این موضوع موجب بی ثباتی بازار مسکن است.

بنابراین با افزایش جهانی نرخ سکه و طلا در هفته گذشته و تاثیر آن بر بازار داخلی در کنار تقاضای روز افزون مسکن در کشور، آینده متغیری را پیش روی بازار مسکن قرار خواهد داد.

یکی از کارشناس خرید و فروش مسکن در این رابطه به مهر گفت: فعلا بازار خرید و فروش با رکود همراه است اما در آینده بطور حتم بازار دستخوش تغییراتی خواهد شد.

این کارشناس ادامه داد: هرساله در ماه مبارک رمضان شاهد رکود بازار مسکن هستیم که این موضوع در پایان این ماه به حالت قبل بازمی گردد اما رونق معاملات وابسته به قیمت مسکن نیز هست، زیرا هرچه قیمتها بالاتر باشند قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا می‌کند.

قیمت برخی از آپارتمانها در شهر تهران

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر آپارتمانی 60 متری نوساز 4 واحدی در خیابان آزادی رودکی هر متربع 2 میلیون و 250 هزار تومان به فروش می رسد و واحدی 56 متری دو خوابه با عمر 6 ساله در اشرفی اصفهانی به قیمت 137 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

آپارتمانی 60 متری و یکخوابه با عمر 3 ساله هر مترمربع 2 میلیون تومان به فروش می رسد و 63 متری در مدنی ابتدای مسیل باختر دو خوابه و تکواحدی با 11 سال ساخت به قیمت 80 میلیون تومان به فروش می رسد.

برای 73 متری در خیابان کاشانی دو خوابه و 8 ساله با پارکینگ و انباری و آسانسور 130 میلیون تومان قیمت تعیین شده است و 75 متری در انتهای سردارجنگل بدون انباری و پارکینگ با عمر 13 ساله به قیمت 110 میلیون تومان به فروش می رسد.

آپارتمانی در محدوده سبلان جنوبی نوساز هم یک میلیون و 400 هزار تومان قیمت گذاری شده است و 73 متری قدیمی در یوسف آباد بازسازی شده با قیمت 148 میلیون تومان به فروش می رسد.

80 متری در ظفر دو خوابه و با عمر 9سال هم 250 میلیون تومان قیمت دارد و درخیابان 17 شهریور آپارتمانی 77 متری و دوخوابه متری یک میلیون و 250 هزار تومان به فروش می رسد.