استقبال هنرمندان از برنامه "دلشدگان"

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه "دلشدگان" بنیاد فرهنگی هنری رودکی که در شب های ماه مبارک رمضان در تالار وحدت در حال برگزاری است، تا کنون با استقبال علاقمندان مواجه شده است.

در ویژه برنامه "دلشدگان"، اجرای نمایش "اذان صبح" به کارگردانی محمود فرهنگ است که از 13 مرداد هر شب از ساعت 22 در تالار وحدت اجرا می شود. این نمایش تا پایان 28 مرداد و در 16 اجرایی که پشت سر گذاشته است میزبان بالغ بر 11200 تن بوده است.

نمایش "اذان صبح" از جمله آثار نمایشی است که در شب های قدر و سالگرد شهادت امیر مومنان (ع) روی صحنه می رود. پاتوق سنتی تالار وحدت نیز که میزبان ویژه برنامه "رخصت" به طراحی و کارگردانی سید عظیم موسوی بود با بهره گیری از هنرمندانی چون مرشد ولی الله ترابی، مرشد سید مصطفی سعیدی، استاد غلامعلی پور عطایی، نور محمد درپور، عاشیق حسن اسکندری، ایرج رحمان پور و محمدرضا اسحاقی و نیز اجرای برنامه های متنوعی چون پرده خوانی و شاهنامه خوانی، موسیقی نواحی و ترنا بازی میزبان جمع کثیری از علاقمندان آئین های سنتی و نمایشی بود.

همچنین نمایشگاه عکس "مهمانی خدا" کار جمشید بایرامی و نمایشگاه نقاشی خط "اسماء الحسنی" که به ترتیب در طبقات همکف و دوم تالار وحدت برپاست توجه هنردوستان در شب های رمضان به خود جلب کرد.

ار جمله چهره هایی که طی شب های گذشته به ضیافت "دلشدگان" آمده بودند می توان به سید افشین هاشمی، محمود استاد محمد، علی اصغر دشتی، مونا و مارال فرجاد، حسین و مهدی پاکدل، بهنوش طباطبایی، آتش تقی پور، حسین مسافر آستانه، سیروس همتی، حسین فرکی و ... اشاره کرد.

ویژه برنامه "دلشدگان" تا پایان ماه مبارک رمضان هر شب از ساعت 22 در تالار وحدت میزبان علاقمندان است.