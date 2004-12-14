زوددويچه سايتونگ : آيا روياي تركيه به تحقق خواهد پيوست ؟

به گزارش خبرگزاري مهربه نوشته اين روزنامه ؛ فضاي سياسي آنكارا مدتي است كه متوجه اروپايي شدن است به همين منظور در راستاي جلب نظر و حمايت جامعه اروپايي اقداماتي را انجام داده است .

زودويچه سايتونگ در ادامه افزود : مقامات و سران اتحاديه اروپايي درنظر دارند درنشست دو روزه خود كه از روز پنج شنبه دربروكسل برگزارمي شود درخصوص عضويت تركيه دراين اتحاديه به تبادل نظر نهايي پرداخته و پاسخ قطعي را به دولتمردان آنكارا اعلام كنند .

با توجه به قدرت سياسي و اقتصادي موجود در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي مقامات تركيه سعي دارند با عضويت در اين اتحاديه خود را به قدرتي بزرگ در منطقه تبديل نمايند . يكي از مسائلي كه همواره توجه كشورهاي منطقه را براي حمايت از پيوستن تركيه در اتحاديه اروپايي جلب كرده است ، اسلامي بودن اين كشور است .

به نوشته اين روزنامه آلماني نه تنها جامعه اروپايي از عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي بعنوان عاملي براي نزديكي به كشورهاي خاورميانه ياد مي كنند بلكه كشورهاي خاورميانه بخصوص سوريه از اروپايي شدن آنكارا خرسند خواهند شد .

اين در حالي است كه بسياري از آگاهان سياسي بر اين عقيده هستند در صورتي كه نشست آتي اتحاديه اروپايي به تركيه پاسخ مثبت دهد، تحقق اين امر حداقل 10 سال ديگر بطول خواهد كشيد .

زوددويچه سايتونگ نوشت : از سويي ديگر مقامات تركيه بخصوص " رجب طيب اردوغان " نخست وزير اين كشور با كافي دانستن اقدامات تركيه با هشدار به مقامات اتحاديه اروپايي خاطر نشان كرده است كه آنكارا بيش از اين نمي تواند پشت درهاي بسته اتحاديه اروپايي بماند .

اين روزنامه آلماني در پايان نوشت : اكنون بايد در انتظار نشست 17 دسامبر سران اتحاديه و تصميم نهايي آنها بود . آيا براستي روياي ديرينه تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپايي به تحقق خواهد پيوست ؟