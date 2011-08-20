کتاب راهنمای استفاده از iPad برای کاربران فارسی زبان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از انقلابیترین محصولات اپل، رایانه لوحی iPad است که بنا بر آمار موجود، میزان فروش آن در 2 سالی که به بازار عرضه شده بیش از تمام مدلهایی بوده که سازندگان دیگر رایانههای لوحی از ابتدای اختراع آن تاکنون تولید کردهاند.
برغم محبوبیت این دستگاه، تاکنون در ایران منبع شناخته شدهای برای رفع مشکلات کاربران فارسی زبان آن وجود نداشت اما کتاب " به دنیای iPad خوش آمدید" به همراه فهرست متنوعی از موضوعات می تواند از طرفی برای کاربران جدید iPad و از طرف دیگر به عنوان مرجع مختصری برای کاربران حرفه ای مفید واقع شود.
این کتاب موضوعاتی نظیر آشنایی با قطعات و اجزای iPad، اتصال به اینترنت و بازبینی ایمیلها، معرفی و نحوه استفاده از نرمافزارهای کاربردی پرطرفدار، کتابها و نشریات الکترونیکی، پخش آهنگ و فیلم، همسانسازی اطلاعات با iPad، تنظیمات، رفع مشکلات و مراقبت از iPad و معرفی لوازم جانبی iPad را در بر میگیرد.
از مهمترین ویژگیهای کتاب، معرفی خصوصیات سیستم عامل جدید iOS 4 و ویژگیهای iPad 2 است. همچنین در تمام فصلهای کتاب تلاش شده نکات مورد نیاز کاربران ایرانی که در بهرهبرداری از دستگاه به وی کمک میکند یادآوری شود.
این کتاب مردادماه امسال در 280 صفحه منتشر شده است.
نظر شما