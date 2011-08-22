تشکیل شورای عالی سیاستگذاری جمعیتی/ رواج فرهنگ غلط تک فرزندی

علی اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظورمدیریت صحیح رشد جمعیت طی سالهای آینده سازمان ثبت احوال پیشنهاد تشکیل شورای سیاستگذاری را مطرح کرده است که این موضوع در شورای عالی راهبردی سازمان به تصویب رسیده است.

وی افزود: تشکیل شورای عالی سیاستگذاری از طریق وزارت کشور در هیئت دولت مطرح شده که امیدواریم برای برنامه ریزی رشد صحیح جمعیت در آینده و همچنین رفع مشکلات احتمالی به تصویب برسد.

مدیرکل دفتر آمار اطلاعاتی جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال تاکید کرد: با توجه به اینکه رشد جمعیت نسبت به برنامه اول از 3.2 به 1.25 درصد رسیده به همین دلیل کارشناسان معتقدند بطور متوسط طی 30 سال آینده به رشد منفی در جمعیت خواهیم رسید.

به گفته محزون، سیاستگذاری جمعیتی فقط مربوط به افزایش جمعیت نیست بلکه موضوعات دیگری مانند مهاجرت و ... و همچنین بهره گیری از پتانسیلهای استانهای مختلف را نیز در بر می گیرد.

وی با اشاره به تغییر فرهنگ غلط در برخی خانواده ها افزود: باید جلوی برخی از فرهنگهای غلط مانند اینکه داشتن یک فرزند کافی است و یا اینکه برخی زوجها قصد بچه دار نشدن ندارند و... گرفته شود.

مدیر کل دفتر آمار اطلاعاتی جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال گفت: چنانچه از هم اکنون برنامه ریزی درستی انجام نشود در آینده بر ساختار جمعیت خسارت وارد می شود به همین دلیل باید با مدیریت درست موضوع روند رشد جمعیت ساماندهی شود.