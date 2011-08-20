مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در گفتگو با مهر، اظهار داشت: مطبوعات و رسانه ها به عنوان چهارمین رکن دموکراسی از جایگاه بسیار مهم و رفیعی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برخوردارند که باید برای حفظ شان و جایگاه آن عنایت ویژه ای صورت گیرد.

وی افزود: تلاش برای تحقق این مهم نکته ای است که می طلبد با توجه بیش از پیش مسئولان و مدیران به منصه ظهور برسد.

این مسئول با تاکید بر اینکه هیچ دستگاهی یا فردی حق حتک حرمت این جایگاه را ندارد، خاطر نشان کرد: حتک حرمت و هرگونه اقدامی در جهت ضرب و شتم خبرنگاران اقدام ناپسندی است که بر اساس قوانین به شدت با آن برخورد خواهد شد.

ایران نژاد یادآور شد: هرگونه اقدامی در راستای آسیب رساندن به این جایگاه تخلفی است که با آن به صورت قانونی برخورد می شود .

وی گفت: هرگونه تخلفی در این خصوص از سوی دستگاه ها و نهادهای شهرستان از طریق مراجع قضایی پیگیری شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.