دلیل غیبت بسکتبال ایران در مسابقات آزمایشی لندن/ قهرمان آسیا نیستیم!

محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسابقات بسکتبال آزمایشی المپیک به میزبانی لندن هفته گذشته آغاز شد به این پرسش که" چرا ایران با وجود قهرمانی در دو دوره متوالی رقابت‎های جام ملت‎های آسیا در این مسابقات غایب است و چین به عنوان نماینده قاره به لندن سفر کرده است؟"، پاسخ داد.

رئیس فدراسیون بسکتبال با یادآوری اینکه استرالیا، کرواسی، فرانسه، صربستان و خود تیم ملی انگلستان دیگر تیم‎های شرکت کننده در این رقابت‌ها هستند، اظهارداشت: نمی‌دانم دعوت از تیم‌ها بر اساس چه ملاکی انجام شده است اما به نظر می‌رسد قهرمانی در قاره فاکتور تعیین کننده بوده که به واسطه آن تیم ملی چین به مسابقات آزمایشی لندن دعوت شده است.

وی در توضیح بیشتر این صحبت تصریح کرد: ایران قهرمان جام ملت‌های آسیاست نه آسیا؛ قهرمان آسیا تیم ملی چین است که در بازی‌های آسیایی گوانگجو موفق به کسب مدال طلا شد. ایران هم که در این بازی‌های مدال برنز گرفت، تیم سوم آسیاست. دو سال از آخرین دوره برگزاری مسابقات جام ملت‌ها می‌گذرد و در حال حاضر چین قهرمان آسیاست. شاید به همین دلیل چینی‌ها در مسابقات لندن حضور دارند.

مشحون خاطرنشان کرد: حضور در این رقابت‌ها خوب بود و می‌توانست تجربه خوبی را در اختیار بسکتبالیست‌های ملی‌پوش ایران قرار دهد. اما در حال حاضر دغدغه ما قهرمانی در جام ملت‌های جدید آسیاست و اینکه به واسطه اول شدن در این رقابت‌ها بتوانیم به صورت مستقیم وارد المپیک شویم. برای این حضور هم تدارک خوبی داشته‌ایم.

رئیس فدراسیون بسکتبال در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط کلی تیم ملی و بازیکنان مصدوم در این تیم توضیح داد و خاطرنشان کرد: آسیب دیدگی سامان ویسی ناراحت کننده بود. این بازیکن در حالی مصدوم شد که شرایط واقعا آرمانی داشت و به عنوان یک مهره کارآمد در تیم ملی عمل می کرد. اما متاسفانه بدشانسی به تیم ملی هجوم آورد که این بازیکن مصدوم شد و فرصت همراهی تیم ملی را از دست داد.

وی ادامه داد: خوشبختانه سایر بازیکنان شرایط به نسب خوبی دارند. صمد که در حال درمان است. آفاق روزهای استراحت را سپری می‌کند تا به سلامت کامل تمرینات را از سر بگیرد. اوشین هم که تمریناتش را شروع کرده و حتی برای تیم ملی در چین تایپه بازی هم کرد. در کل یک ماه به جام ملت‌ها باقی مانده و این فرصت برای بهبود وضعیت آسیب دیدگی بازیکنان کافی است.

مشحون در مورد تورنمنت بین‌المللی تهران که برای برگزاری آن از تیم‌های اروپایی دعوت شده است، خاطرنشان کرد: برگزاری تورنمنت بین‌المللی تهران در صورتی که پنج تیم در آن شرکت داشته باشند، حدود یک میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. البته تکلیف برگزاری این رقابت‌ها مشخص نیست اما نه به خاطر مسائل مالی؛ فدراسیون بسکتبال هیچ وقت مشکل مالی نداشته است.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: هنوز هیچ یک از تیم‌هایی که به ایران دعوت شده‌اند آمادگی خود را برای حضور در این تورنمنت اعلام نکرده‌اند چون درگیر مسابقات اروپایی خود هستند. تمایلی هم به دعت از از تیم‌هایی آسیایی نداریم. به همین دلیل هنوز برگزاری تورنمنت تهران نهایی نشده است. در هر صورت اگر این اتفاق نیفتد تیم ملی تا زمان شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا تمرینات خود را در تهران دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 24 شهریورماه تا 4 مهرماه در ووهان چین برگزار می‌شود. تیم نخست این رقابت‌ها به صور مستقیم به بازی‌های المپیک 2012 لندن صعود می‌کند. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.