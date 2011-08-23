حساب و کتاب انجمن هنرهای نمایشی مشخص و شفاف شود

حمید پورآذری کارگردان تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شائبه‌هایی مبنی بر انحلال یا انفعال انجمن هنرهای نمایشی ایران گفت: من کاری با این انجمن نداشته‌ام و واقعیت‌ این است که نمی‌دانم وظیفه آن چیست. تنها چیزی که از آن به یاد دارم این است که پول تئاتر و دستمزد تئاتری‌ها را از دولت می‌گیرند و به هنرمندان نمی‌دهند، یا با تاخیر زیاد می‌دهند. بیشتر از این چیزی درباره این انجمن نمی‌دانم. اگر این انجمن منحل یا منفعل شود هیچ فرقی به حال ما تئاتری‌ها نمی‌کند.

وی در ادامه گفت: این انجمن هر وقت دلش می‌خواست دستمزد تئاتری‌ها را می‌داد و جایگاه وجودی‌اش جز این موضوع، مشخص نبود. حالا اگر قرار است منحل یا منفعل شود باید حساب و کتابشان مشخص و همه مسائلش شفاف شود. اما باز هم می‌گویم این انجمن مشخص نبود که برای چه وجود دارد که حالا بخواهند منحل یا منفعل‌اش کنند.

پورآذری به تغییر نام انجمن نمایش به انجمن هنرهای نمایشی اشاره کرد و افزود: تشکیلات قبلی این انجمن با اضافه کردن یک "ی" تغییر کرد و ما نفهمیدیم اضافه کردن این حرف چه تغییر در عملکرد و رویکرد آن داشت. واقعیت این است که عملکرد انجمن نمایش از آنجا که یک نهاد دولتی بود، تفاوت زیادی با انجمن هنرهای نمایشی کنونی نداشت. در تئاتر صد در صد دولتی که همه چیز آن را دولت تعیین می‌کند به نظر من تغییر و تحولات این‌چنینی هیچ فرقی به حال ما تئاتری‌ها نخواهد داشت.

این کارگردان در ادامه بیان کرد: انجمن هنرهای نمایشی از خودش پولی ندارد که بخواهد به تئاتری‌ها بدهد بلکه این پول را دولت به او می‌دهد. بنابراین تنها نقش یک واسطه‌ای را خواهد داشت که جز تاخیر انداختن در کار تئاتری‌ها کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. واقعیت این است است که در فرهنگ و هنر ما، مسائل و کارکردها شفاف نیست. مثلا موسسه توسعه هنرهای معاصر به یک‌باره به عرصه تئاتر آمد و فعالیت‌هایی انجام داد. چون کارکرد نهادهای این چنینی شفاف و معلوم نیست، تاسیس و انحلال‌شان هم بدون توجیه و دلیل خواهد بود.

وی با بیان اینکه نهادهای فرهنگی و هنری باید تعریف درستی از فلسفه وجودی‌شان داشته باشند ادامه داد: ابتدا باید تعریف درستی از مرکز هنرهای نمایشی ، اداره نظارت و ارزشیابی و سالن‌های تئاترمان داشته باشیم بعد به سراغ تعریف وظایف انجمن هنرهای نمایشی برویم. وقتی تعریف‌ این نهادها، درست و عملکردشان شفاف باشد، آنگاه انجمن‌ها نیز کارشان را به درستی انجام خواهند داد. از طرفی، نگاهی که دولت به تئاتر دارد باید تعریف درستی داشته باشد. در شرایطی که تئاتر ما صددرصد دولتی است نمی‌توان از یک نهاد ذی‌نفع دولت هم انتظار عملکرد درست و شفافی داشت.