به گزارش خبرنگار مهر، اولین بار شرکت سونی در نمایشگاه محصولات الکترونیک مصرفی 2009 در لاس وگاس اعلام کرد که پس از استقبال دنیا از سینما سه بعدی قصد دارد اولین نمونه های تلویزیونهای سه بعدی را از سال 2010 وارد بازار کند.

این خبر در آن زمان تحولی بزرگ در بخش رسانه های خانگی به شمار می رفت. پس از سونی، شرکتهای دیگری به ویژه سامسونگ، توشیبا، پاناسونیک و "ال. جی" نیز تلویزیونهای سه بعدی مجهز به عینک را وارد بازار کردند تا اینکه سال گذشته شرکت توشیبا در نمایشگاه Ceatec توکیو از اولین تلویزیون سه بعدی بدون نیاز به عینک رونمایی کرد.

پس از استقبال از تلویزیونهای سه بعدی، سایر بخشها از جمله تولیدکنندگان دوربینهای ویدیویی، تلفنهای همراه هوشمند و رایانه های قابل حمل نیز برنامه هایی را برای توسعه فناوریهای سه بعدی آغاز کردند.

به طوریکه اکنون موج جدیدی از تولید دستگاههای دیجیتالی سه بعدی جریان یافته است که این فناوری را به طور جدی وارد زندگی روزمره کاربران می کنند و تجربیات بصری جدیدی را در اختیار آنها می گذارند که تاکنون امتحان نکرده بودند. حتی برخی معتقدند اینترنت و وب نیز در آینده ای نه چندان دور سه بعدی خواهند شد.

تازه ترین محصولی که در روزهای آینده وارد بازار خواهد شد، یک لپ تاپ سه بعدی است که بدون نیاز به عینک تصاویر سه بعدی را به چشم کاربر منتقل می کند.

تلفن همراه سه بعدی بدون عینک

اولین تلفن همراه سه بعدی بدون نیاز به عینک را شرکت کره ای "ال. جی" در کنگره جهانی موبایل (MWC 2011) رونمایی کرد.

این محصول که Optimus 3D نام دارد کاملا شبیه به یک تلفن همراه هوشمند معمولی با نمایشگر 4.3 اینچی، پردازشگر دو هسته ای اینتل، دو دوربین 5 مگاپیکسلی، حافظه یکپارچه 8 گیگابایتی و سیستم عامل آندروئید است.

تنها وجه تمایز این تلفن همراه هوشمند با سایر محصولات مشابه، برخورداری از فناوری سه بعدی بدون عینک است.

از سالنهای سینما تا اتاق نشیمن خانه

به گزارش مهر، از چند ماه قبل خط جدیدی از تلویزیونهای سه بعدی سامسونگ وارد بازار شدند. یکی از ویژگیهای این خط جدید، سیستم تبدیل برنامه های تلویزیونی به تصاویر سه بعدی و تبدیل فیلمهای سه بعدی به تصاویر دو بعدی است.

سامسونگ در این خط تولید جدید، مدلهای متنوعی را عرضه کرده است که از جمله آنها می توان به تلویزیونهای Led 7000 و Plasma 7000 اشاره کرد.

این تلویزیونها ابزارهای مناسبی هستند تا تجربه تصاویر سه بعدی را از سالنهای سینما به اتاق نشیمن خانه بیاورند.

کنسولهای بازیهای ویدیویی

Nintendo 3DS اولین کنسول بازیهای ویدیویی بدون نیاز به عینک است که در نمایشگاه CES 2011 لاس وگاس معرفی و از ماه مارس 2011 در بازار عرضه شد.

این کنسول که بازی در دو حالت دو بعدی و سه بعدی را امکانپذیر می کند دارای یک کارت حافظه "اس. دی" 2 گیگابایتی است که بر روی آن چندین بازی سه بعدی و نرم افزارهای مفیدی عرضه شده است که این کنسول را به یک پخش کننده فیلم و موسیقی سه بعدی تبدیل می کنند.

"پلی استیشن 3 بعدی" سونی نیز یکی دیگر از کنسولهای سه بعدی بدون عینک است که از ماه پاییز عرضه خواهد شد.

این محصول دارای عملکرد چندبازیکن است که به خاطر فناوری سه بعدی، هر یک از بازیکنان می توانند بر روی یک نمایشگر مجازی که بر روی آن اطلاعات لازم عرضه می شود بازی کنند.

دوربینهای سه بعدی

اولین مدلهای دوربین عکاسی سه بعدی جهان را شرکت سونی سال گذشته در چنین روزهایی معرفی کرد.

این دو مدل دوربین دیجیتالی سایبر شات علاوه بر حسگرهای Exmor R و فیلمبرداری با وضوح تصویر بالا از عملکرد Sweep Panorama 3D نیز برخوردار هستند به این ترتیب می توانند به صورت سه بعدی عکسبرداری کنند. این تصاویر با نمایشگرهای مجهز به فناوری سه بعدی سازگارند.

اولین مدل Cyber-shot WX5 نام دارد که با یک حسگر CMOS Exmor R، بزرگنمایی 5 برابر و فوکوس 4/2 ادغام شده است. این مدل در 5 رنگ مختلف عرضه می شود.

WX5 دارای یک نمایشگر "ال. سی. دی" 2.8 اینچی، ثبیت کننده اپتیک SteadyShot و عملکرد Sweep Panorama سه بعدی است.

تصاویری که با این عملکرد گرفته می شوند می توانند روی نمایشگرهای سازگار همانند تلویزیونهای سه بعدی جدید "براویا" محصول سونی به صورت سه بعدی نمایش داده شوند.

این دوربین همچنین دارای عملکرد Superior Auto است که اطلاعات حداکثر 6 عکس را با هم ترکیب می کند و تصاویر با دینامیک بسیار بالا ارائه می دهد.

مدل دوم DSC-TX9 نام دارد که این مدل نیز از عملکرد Sweep Panorama 3D برخوردار است.

دوربین سه بعدی FinePix

یک ماه پس از سونی، شرکت فوجی دوربین سه بعدی دیگری به نام FinePix Real 3D W3 را به قیمت 449 یورو عرضه کرد.

این دوربین دارای دو لنز شئی و دو حسگر است که با کمک آنها امکان ثبت عکس و فیلم سه بعدی وجود دارد. این دوربین علاوه بر تصاویر سه بعدی از عملکرد دو بعدی نیز برخوردار است.

تصاویر سه بعدی گرفته شده با این دوربین بر روی تمام تلویزیونهای سه بعدی قابل رویت هستند.

دوربین سه بعدی HDC-SDT750

به گزارش مهر، شرکت ژاپنی پاناسونیک از پاییز سال 2010 یک دوربین فیلمبرداری سه بعدی خانگی را به نام HDC-SDT750 وارد بازار کرد.

این دوربین فیلمبرداری خانگی سه بعدی نیز می تواند تصاویر سازگار با تلویزیونهای سه بعدی را تهیه کند.

HDC-SDT750 مجهز به لنزهایی است که تصاویر را به صورت سه بعدی تبدیل می کنند. این لنزها دو فیلم را یکی برای چشم راست و دیگر برای چشم چپ می گیرند که وضوح تصویر برای هر چشم 960 در 1080 پیکسل است.

این دوربین ویدیویی جدید یک تثبیت کننده اپتیکی تصویر HYBRID O.I.S دارد که حتی زمانی که زوم در حداکثر حالت خود است اجازه تهیه یک فیلم با وضوح تصویر بالا را می دهد.

رایانه های سه بعدی

تبلت سه بعدی

شرکت کره ای "ال. جی" در نمایشگاه MWC 2011 از لوح- رایانه (تبلت) جدیدی رونمایی کرد که LG Optimus Pad نام دارد.

این لوح- رایانه دارای یک نمایشگر سه بعدی بوده و برپایه سیستم عامل آندروئید "هانی کامپ 3.0" گوگل استوار است.

این تبلت مجهز به دو دوربین شامل یک دوربین 5 مگاپیکسلی عکس و فیلم و یک دوربین ویدیویی با وضوح تصویر بالا است. این دوربین ویدیویی که در طرف جلویی لوح- رایانه قرار گرفته یک فلاش "ال. ای. دی" دارد که با آن می توان فیلمهای سه بعدی تهیه کرد.

لپ تاپ سه بعدی بدون نیاز به عینک

شرکت ژاپنی توشیبا یک رایانه قابل حمل سه بعدی را که Qosmio F755 نام دارد تا اواخر ماه آگوست وارد بازار آمریکا می کند.

فناوری "لنز فعال" (Active Lens) که در این لپ تاپ به کار رفته است امکان "اتو استریوسکوپ" را برای پخش دو تصویر به صورت همزمان و ارسال آنها به صورت جداگانه به دو چشم راست و چپ برای ایجاد یک اثر سه بعدی میسر می کند.

این رایانه قابل حمل، در داخل خود دارای دو نمایشگر است که قادرند به طور همزمان تصاویر دو بعدی و سه بعدی را در درون یک پنجره کوچک نمایش دهند.

برای تنظیم زاویه دید بهینه، توشیبا از یک وبکم یکپارچه و فناوری Face Tracking برای نشان دادن موقعیت کاربر نسبت به نمایشگر استفاده کرده است.