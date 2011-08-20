سید مقتدا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری رقابت های لیگ در سطح استان یکی از اهداف و برنامه های مهمی است که از سوی اداره کل ورزش و جوانان به منظور توسعه بیش از پیش ورزش قم به هیئت ها ابلاغ شده است.



وی ادامه داد: خوبی برگزاری رقابت‌های لیگ در سطح استان این است که بهترین تنیس بازان فعال در رده سنی نوجوانان در رقابتی نزدیک و جذاب در قالب لیگ در کنار یکدیگر حضور یافته و می‌توانند استعداد و توانمندی خود را به خوبی نشان دهند.



دبیر هیئت تنیس استان قم افزود: امسال استقبال از رقابت‌های لیگ تنیس باشگاه‌های استان قم در رده سنی نوجوانان بسیار فراتر از سال گذشته است و بر همین اساس در فراخوانی که برای ثبت نام تیم‌های شرکت کننده اعلام کردیم، 14 تیم حضور یافتند.



وی ادامه داد: 14 تیم حاضر در مسابقات لیگ برتر تنیس رده سنی نوجوانان باشگاه های استان قم در حالی در رقابت‌های امسال لیگ را برگزار می‌‌کنند که تیم‌های شرکت کننده در دو گروه هفت تیمی برای صعود به مرحله بعد رقابت می کنند.



خاتمی یادآور شد: در گروه نخست فصل جدید پیکارهای لیگ برتر تنیس باشگاه های استان قم تیم های تنیس وحدت، طوفان، شهید حیدریان، کهکشانی ها، عقاب، سهند و افق برای کسب جواز حضور در مرحله بعد با یکدیگر پیکار خواهند کرد.



وی افزود: این در حالی است که تیم های حاضر در گروه دوم مسابقات لیگ برتر تنیس باشگاه های استان قم را تیم های تنیس خورشید، رزمندگان، صدرا، ستاره آبی، آذرخش، سوپر تنیس و استقلال برای صعود به رقابت می پردازند.



دبیر هیئت تنیس استان قم ابراز داشت: تیم های حاضر در گروه های دو گانه مسابقات لیگ تنیس باشگاه های قم به شکل دوره ای با یکدیگر رقابت می کنند تا در نهایت از هر گروه تیم های صعود کننده به مرحله بعد مشخص شوند.



وی در ادامه با اشاره به برگزاری مطلوب این رقابت‌ها در فصل گذشته، بیان داشت: سال گذشته شش تیم در مسابقات لیگ تنیس نوجوانان باشگاه های قم حضور یافتند که در پایان رقابت جذاب تیم های شرکت کننده برترین ها معرفی شدند.



خاتمی اضافه کرد: در پایان این رقابت ها تیم تنیس وحدت با کسب 15 امتیاز از 5 پیروزی متوالی مقتدرانه عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، تیم تنیس قهرمانان نوین با کسب 11 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و نایب قهرمان شد و تیم حافظ گوهر آریا با 9 امتیاز سوم شد.



وی در پایان گفت: مسابقات لیگ برتر تنیس باشگاه های استان قم در زمین تنیس مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می شود و از عموم علاقمندان به این رشته دعوت می کنیم تا از نزدیک رقابت تنیسورهای آینده دار قمی را به تماشا بنشینند.