امکانات ورزشی دستگاههای اجرایی در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به یک نوبته شدن مدارس، اظهار داشت: دستگاههایی که نمی توانند این امکانات را در اختیار آموزش و پرورش استان قرار دهند باید برای کارشان توجیه داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: در هفته دولت پنج سالن ورزشی در اختیار آموزش و پرورش استان قرار می گیرد.

محمد وحیدی به یک نوبت شدن مدارس نیز اشاره کرد و گفت: 75 درصد از مدارس استان در سال تحصیلی جدید در نوبت صبح فعالیت می کنند.

وحیدی از افزایش 915 آموزشگاه در سال تحصیلی جدید نیز خبر داد و گفت: 86 درصد از مدارس ابتدایی استان در نوبت صبح تحصیل می کنند.

وی تشریح کرد: در مقطع ابتدایی 149 آموزشگاه ابتدایی بدون تراکم دانش آموزان به تعداد آموزشگاه های فعال در استان اضافه می شود.

وی اظهار داشت: 100 درصد از مدارس شهرستان های راز و جرگلان و فاروج، 97.47 درصد از مدارس شهرستان شیروان، 96 درصد از مدارس بام و صفی آباد و 65.67 درصد از مدارس شهرستان بجنورد یک نوبته شدن اند و در سال تحصیلی جدید در نوبت صبح فعالیت می کنند.