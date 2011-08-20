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۲۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

استاندار خراسان شمالی:

امکانات ورزشی دستگاههای اجرایی در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد

امکانات ورزشی دستگاههای اجرایی در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی گفت: دستگاههای اجرایی استان موظفند تمام امکانات ورزشی خود را در اختیار آموزش و پرورش استان قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به یک نوبته شدن مدارس، اظهار داشت: دستگاههایی که نمی توانند این امکانات را در اختیار آموزش و پرورش استان قرار دهند باید برای کارشان توجیه داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: در هفته دولت پنج سالن ورزشی در اختیار آموزش و پرورش استان قرار می گیرد.
 
محمد وحیدی به یک نوبت شدن مدارس نیز اشاره کرد و گفت: 75 درصد از مدارس استان در سال تحصیلی جدید در نوبت صبح فعالیت می کنند.
 
وحیدی از افزایش 915 آموزشگاه در سال تحصیلی جدید نیز خبر داد و گفت: 86 درصد از مدارس ابتدایی استان در نوبت صبح تحصیل می کنند.
 
وی تشریح کرد: در مقطع ابتدایی  149 آموزشگاه ابتدایی بدون تراکم دانش آموزان به تعداد آموزشگاه های فعال در استان اضافه می شود.
 
وی اظهار داشت: 100 درصد از مدارس شهرستان های راز و جرگلان و فاروج، 97.47 درصد از مدارس شهرستان شیروان، 96 درصد از مدارس بام و صفی آباد و 65.67 درصد از مدارس شهرستان بجنورد یک نوبته شدن اند و در سال تحصیلی جدید در نوبت صبح فعالیت می کنند.
کد مطلب 1387973

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