محمد عموئیان در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: هئیت پینگ پنگ نیز همانند بسیاری از هیئتهای ورزشی که در ماه مبارک رمضان مسابقات ورزشی را با عنوان جام رمضان برگزار میکنند، رقابتهای قهرمانی این رشته ورزشی را برنامه ریزی کرده است.
وی ادامه داد: امسال استقبال بسیار خوبی از مسابقات پینگ پنگ جام رمضان در شهر قم شده است و بر اساس آمار، ۸۰ پینگ پنگ باز در مسابقات حضور دارند که در چهار گروه برای کسب مقام قهرمانی دیدارهای مرحله مقدماتی را برگزار میکنند.
دبیر هیئت پینگ پنگ استان قم بیان داشت: ۲۰ نفر از پینگ پنگ بازان شرکت کننده را افراد ردههای سنی نونهالان و نوجوانان تشکیل میدهند و ۶۰ نفر دیگر نیز پینگ پنگ بازان ردههای سنی مختلف هستند که به صورت آزاد شرکت کردهاند.
وی با اشاره به نحوه برگزاری این رقابتها، تصریح کرد: برنامه ریزی برگزاری مرحله نخست این مسابقات به شکلی است که ۲۰ پینگ پنگ باز ردههای سنی نونهالان و نوجوانان به صورت کاملا مجزا رقابتهای خود را برگزار میکنند تا نفرات برتر مشخص شوند.
عموئیان ابراز داشت: این در حالی است که ۶۰ پینگ پنگ باز دیگر نیز در سه گروه ۲۰ نفره مسابقات مرحله مقدماتی را برگزار میکنند تا از هر گروه چهار پینگ پنگ باز جواز حضور در مرحله دوم پیکارهای جام رمضان را به دست بیاورد.
وی بیان کرد: بدین ترتیب با پایان دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات رده سنی آزاد، ۱۲ پینگ پنگ باز از گروههای سه گانه راهی مرحله دوم میشوند، ضمن اینکه چهار نفر برتر پیکارهای رده سنی نونهالان و نوجوانان نیز به جمع آنها ملحق خواهند شد.
دبیر هیئت پینگ پنگ استان قم اضافه کرد: بدین ترتیب مسابقات مرحله دوم با شرکت ۱۶ پینگ پنگ باز به شکل دو حذفی برگزار میشود تا در نهایت چهره پینگ پنگ بازان راه یافته به دیدار نهایی برای مشخص شدن قهرمان، شناخته شود.
وی تصریح کرد: مسابقات پینگ پنگ جام رمضان همه ساله در قم برگزار میشود و امسال با توجه به استقبال کم نظیر علاقمندان به پینگ پنگ به خصوص ورزشکاران حرفهای این رشته، شاهد برگزاری رقابتهای دیدنی بین مدعیان خواهیم بود.
عموئیان در ادامه با اشاره به عملکرد تیم هیئت قم در هفتههای اول و دوم مسابقات لیگ برتر پینگ پنگ نونهالان و نوجوانان باشگاههای کشور، تاکید کرد: عملکرد این تیم در دو هفته اخیر بسیار خوب بوده و از نظر هیئت مورد تایید است.
وی یاد آور شد: با اینکه پینگ پنگ بازان تیم هیئت استان قم در هفته نخست در خانه به تیم صنعت نفت آبادان باختند اما با کسب برتری مقابل تیم پینگ پنگ هیئت لرستان در جدول رده بندی مسابقات در جایگاه خوبی قرار گرفتهاند.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت پینگ پنگ استان قم از آغاز رقابت ۸۰ پینگ پنگ مدعی در رقابتهای قهرمانی جام رمضان در قم خبر داد.
محمد عموئیان در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: هئیت پینگ پنگ نیز همانند بسیاری از هیئتهای ورزشی که در ماه مبارک رمضان مسابقات ورزشی را با عنوان جام رمضان برگزار میکنند، رقابتهای قهرمانی این رشته ورزشی را برنامه ریزی کرده است.
نظر شما