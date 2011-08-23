به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران که برای حضور در رقابت‏های قهرمانی مردان آسیا آماده می‎شود بامداد سه شنبه به منظور شرکت در این تورنمنت عازم اسلوونی می‏شود. فنلاند و اسلواکی دو تیم دیگر شرکت کننده در تورنمنت بین‎المللی اسلوونی هستند که به صورت دوره‎ای دیدارهای خود مقابل ایران و تیم میزبان را برگزار می‎کنند.

تیم ملی والیبال ایران روز چهارشنبه نخستین دیدار خود در این تورنمنت را برابر فنلاند برگزار می‎کند. برنامه دیدارهای تورنمنت بین المللی والیبال اسلوونی به این شرح است:

چهارشنبه 2 شهریورماه :

* ایران – فنلاند

*اسلونی – اسلواکی

پنجشنبه 3 شهریورماه :

* اسلواکی – ایران

* اسلونی – فنلاند



جمعه 4 شهریر ماه:

* فنلاند – اسلواکی

* ایران – اسلونی