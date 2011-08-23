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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۵۸

از چهارشنبه و در اسلوونی؛

تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار به مصاف فنلاند می‌رود

تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار به مصاف فنلاند می‌رود

تورنمنت بین‎المللی والیبال از روز چهارشنبه با حضور تیم ملی ایران و دو تیم اروپایی دیگر در اسلوونی آغاز می‎شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران که برای حضور در رقابت‏های قهرمانی مردان آسیا آماده می‎شود بامداد سه شنبه به منظور شرکت در این تورنمنت عازم اسلوونی می‏شود. فنلاند و اسلواکی دو تیم دیگر شرکت کننده در تورنمنت بین‎المللی اسلوونی هستند که به صورت دوره‎ای دیدارهای خود مقابل ایران و تیم میزبان را برگزار می‎کنند.

تیم ملی والیبال ایران روز چهارشنبه نخستین دیدار خود در این تورنمنت را برابر فنلاند برگزار می‎کند. برنامه دیدارهای تورنمنت بین المللی والیبال اسلوونی به این شرح است:

چهارشنبه 2 شهریورماه :
* ایران – فنلاند
*اسلونی – اسلواکی

پنجشنبه 3 شهریورماه :
* اسلواکی – ایران
* اسلونی – فنلاند

جمعه 4 شهریر ماه:
* فنلاند – اسلواکی
* ایران – اسلونی
 
تیم ملی والیبال پس از اتمام تورنمنت بین‏المللی اسلوونی عازم اسلواکی می‏شود تا برگزار کننده دو دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی این کشور باشد و بعد از آن تمرینات خود را تا زمان برگزاری رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا در تهران پیگیری کند. این رقابت‎ها 31 شهریورماه تا 8 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1387999

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