به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران که برای حضور در رقابتهای قهرمانی مردان آسیا آماده میشود بامداد سه شنبه به منظور شرکت در این تورنمنت عازم اسلوونی میشود. فنلاند و اسلواکی دو تیم دیگر شرکت کننده در تورنمنت بینالمللی اسلوونی هستند که به صورت دورهای دیدارهای خود مقابل ایران و تیم میزبان را برگزار میکنند.
تیم ملی والیبال ایران روز چهارشنبه نخستین دیدار خود در این تورنمنت را برابر فنلاند برگزار میکند. برنامه دیدارهای تورنمنت بین المللی والیبال اسلوونی به این شرح است:
چهارشنبه 2 شهریورماه :
* ایران – فنلاند
*اسلونی – اسلواکی
پنجشنبه 3 شهریورماه :
* اسلواکی – ایران
* اسلونی – فنلاند
* اسلواکی – ایران
* اسلونی – فنلاند
جمعه 4 شهریر ماه:
* فنلاند – اسلواکی
* ایران – اسلونی
تیم ملی والیبال پس از اتمام تورنمنت بینالمللی اسلوونی عازم اسلواکی میشود تا برگزار کننده دو دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی این کشور باشد و بعد از آن تمرینات خود را تا زمان برگزاری رقابتهای قهرمانی مردان آسیا در تهران پیگیری کند. این رقابتها 31 شهریورماه تا 8 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد.
نظر شما